Zegrean: ”Dacă vrem să rămânem în Europa, recomandarea Comisiei de la Veneția nu poate să nu fie luată în considerare”

Recomandarea Comisiei de la Veneţia cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justiţiei din România nu poate să nu fie luată în considerare, a declarat, pentru Agerpres fostul președinte CCR Augustin Zegrean.

"Sigur că ei recomandă doar revenirea la situaţia normală, dar această recomandare nu poate să nu fie luată în considerare dacă vrem să rămânem în Europa, dacă vrem să rămânem stat european, dacă vrem să fim stat de drept. Nu se poate, în Constituţia României se vorbeşte despre separaţia puterilor (...) fiecare doar trebuie să citească, să respecte Constituţia. S-a exagerat şi uite la ce s-a ajuns, asta e consecinţa faptului că nu s-a ţinut seama nici de legi, nici de Constituţie. Este un termen acolo în Constituţie unde se spune procurorii şefi sub autoritatea ministrului Justiţiei, acest termen trebuie citit şi interpretat corect. Nu înseamnă că sunt sub subordinea ministrului Justiţiei, pentru că este CSM-ul care are în atribuţii cariera magistraţilor, nu ministrul Justiţiei", a spus Zegrean.

Potrivit fostului preşedinte CCR, ministrul Justiţiei poate să facă propuneri legislative, dar trebuie să ţină seama de contextul european, să vadă cum sunt şi în alte ţări reglementate lucrurile acestea.

Vezi aici opinia Comisiei de la Veneția despre Legile Justiției

Citește și Comisia ”Iordache” a adoptat un raport favorabil pentru modificările la Codul Penal

"Era de aşteptat pentru orice om care citeşte cu bună credinţă Constituţia şi care a citit cu bună credinţă şi fără părtinire propunerile de modificare a legilor justiţiei această opinie, această replică a Comisiei de la Veneţia, întrucât cei de acolo sunt independenţi de ce se întâmplă în ţara asta şi citesc legile, citesc Constituţia şi raportează la cunoştinţele lor juridice, la ce se întâmplă în lumea în care statul de drept este respectat. Au dreptate în tot ce spun acolo, mai puţin părerea mea este că nu este nevoie de modificarea Constituţiei, pentru că textele constituţionale permit adaptarea, adoptarea unei legislaţii corecte în privinţa numirii procurorilor şefi şi chiar legislaţia care exista până la această modificare era corectă - ministrul propunea, CSM-ul dădea un aviz şi preşedintele numea şi era corect aşa", a adăugat Zegrean.

Comisia de la Veneţia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experţi independenţi în domeniul dreptului constituţional) a publicat, vineri, opinia preliminară cu privire la cele trei proiecte de modificare a legilor justiţiei din România, respectiv legea privind organizarea judiciară, legea privind Consiliul Superior al Magistraturii şi legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, asupra cărora atât preşedintele României, Klaus Iohannis, cât şi Comitetul de Monitorizare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei solicitaseră opinia Comisiei.

Astfel, printre altele, Comisia de la Veneţia a recomandat României să reconsidere sistemul de numire şi demitere a procurorilor de rang înalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constituţie, în vederea creării de condiţii pentru un proces de numire şi demitere neutru şi obiectiv prin menţinerea rolului instituţiilor, cum ar fi preşedintele şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile să echilibreze influenţa ministrului Justiţiei.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer