Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”

Se complică situația tânărului, din București care a atacat acum o săptămână un livrator de mâncare din Bangladesh.

Arestat preventiv pentru loviri și alte violențe motivate de ură, de rasă și xenofobie inculpatul se confruntă de acum cu noi acuzații la fel de grave promovarea mișcării legionare și a nazismului.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Tânărul de 20 de ani acuzat că a atacat un curier din Bangladesh susține că gestul său plin de violență nejustificată ar fi fost influențat de altcineva, însă nu a nominalizat pe nimeni.

Reporter: Ai avut motive să îl ataci?

Cosmin Tudoran, inculpat: Am fost manipulat.

Reporter: Cine te-a manipulat?

Cosmin Tudoran, inculpat: Prin conținutul online, o terță parte.

Mama lui adoptivă, venită la Parchet să îl susțină, are însă o altă versiune. Atacul a fost filmat chiar de agresor cu telefonul său mobil. A surprins inclusiv momentul în care un polițist aflat în timpul liber l-a imobilizat.

Mama atacatorului: Ăsta își dă și cămașa de pe el.

Reporter: Și agresivitatea din acea seară de unde a avut-o?

Mama atacatorului: Ce anume?

Reporter: Agresivitatea. Atacul absolut nejustificat.

Mama atacatorului: De la Lizeanu când s-au luat niște livratori de sora lui.

Reporter: Și a vrut să se răzbune pe el?

Mama atacatorului: Păi, probabil că ăla a zis ceva, că altfel, din senin...

Reporter: Pe filmare nu se vede că i-ar fi spus ceva... L-a lovit din senin. A vrut să își facă dreptate singur?

Mama atacatorului: Păi, fiecare mai face din astea.



Reporter: Au extins acuzațiile împotriva ta?

Cosmin Tudoran, inculpat: Din păcate, da! Dar, oricum...!

Reporter: Cum comentezi aceste noi acuzații, de promovare a Mișcării Legionare?

Cosmin Tudoran, inculpat: Nu mă identific cu această mișcare de niciun fel.

Procurorii care îl anchetează îl contrazic însă și afirmă că tânărul ar fi utilizat pe contul său de socializare simbolurile mișcării legionare, imaginea lui Hitler și zvastica nazistă. Din această cauză au extins acțiunea penală împotriva lui, el fiind deja arestat pentru acuzațiile de loviri și alte violențe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Tânărul de 20 de ani a contestat măsura preventivă ce i-a fost impusă de judecătorul de drepturi și libertăți, iar la sfârșitul săptămânii, vineri, este programată ședința de judecată la Tribunal, acolo unde el speră să obțină o eliberare din arestul poliției, eventual o măsură preventivă mult mai blândă, poate chiar un arest la domiciliu sau, de ce nu, spune el, un control judiciar”.

Între timp, curierul atacat a transmis pentru Știrile PRO TV că deși a fost înspăimântat de incident, nu și-a pierdut încrederea că românii sunt toleranți cu imigranții și de aceea va continua să lucreze la noi în țară.



