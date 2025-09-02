Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”

Stiri Justitie
02-09-2025 | 21:21
×
Codul embed a fost copiat

Se complică situația tânărului, din București care a atacat acum o săptămână un livrator de mâncare din Bangladesh.

autor
Ovidiu Oanță

Arestat preventiv pentru loviri și alte violențe motivate de ură, de rasă și xenofobie inculpatul se confruntă de acum cu noi acuzații la fel de grave promovarea mișcării legionare și a nazismului.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Tânărul de 20 de ani acuzat că a atacat un curier din Bangladesh susține că gestul său plin de violență nejustificată ar fi fost influențat de altcineva, însă nu a nominalizat pe nimeni.

Reporter: Ai avut motive să îl ataci?
Cosmin Tudoran, inculpat: Am fost manipulat.
Reporter: Cine te-a manipulat?
Cosmin Tudoran, inculpat: Prin conținutul online, o terță parte.

Citește și
livrator
Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”

Mama lui adoptivă, venită la Parchet să îl susțină, are însă o altă versiune. Atacul a fost filmat chiar de agresor cu telefonul său mobil. A surprins inclusiv momentul în care un polițist aflat în timpul liber l-a imobilizat.

Mama atacatorului: Ăsta își dă și cămașa de pe el.
Reporter: Și agresivitatea din acea seară de unde a avut-o?
Mama atacatorului: Ce anume?
Reporter: Agresivitatea. Atacul absolut nejustificat.
Mama atacatorului: De la Lizeanu când s-au luat niște livratori de sora lui.
Reporter: Și a vrut să se răzbune pe el?

Mama atacatorului: Păi, probabil că ăla a zis ceva, că altfel, din senin...
Reporter: Pe filmare nu se vede că i-ar fi spus ceva... L-a lovit din senin. A vrut să își facă dreptate singur?
Mama atacatorului: Păi, fiecare mai face din astea.


Reporter: Au extins acuzațiile împotriva ta?
Cosmin Tudoran, inculpat: Din păcate, da! Dar, oricum...!
Reporter: Cum comentezi aceste noi acuzații, de promovare a Mișcării Legionare?
Cosmin Tudoran, inculpat: Nu mă identific cu această mișcare de niciun fel.

Procurorii care îl anchetează îl contrazic însă și afirmă că tânărul ar fi utilizat pe contul său de socializare simbolurile mișcării legionare, imaginea lui Hitler și zvastica nazistă. Din această cauză au extins acțiunea penală împotriva lui, el fiind deja arestat pentru acuzațiile de loviri și alte violențe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Tânărul de 20 de ani a contestat măsura preventivă ce i-a fost impusă de judecătorul de drepturi și libertăți, iar la sfârșitul săptămânii, vineri, este programată ședința de judecată la Tribunal, acolo unde el speră să obțină o eliberare din arestul poliției, eventual o măsură preventivă mult mai blândă, poate chiar un arest la domiciliu sau, de ce nu, spune el, un control judiciar”.

Între timp, curierul atacat a transmis pentru Știrile PRO TV că deși a fost înspăimântat de incident, nu și-a pierdut încrederea că românii sunt toleranți cu imigranții și de aceea va continua să lucreze la noi în țară.
 

Sursa: Pro TV

Etichete: tanar, mama, audieri, livrator,

Dată publicare: 02-09-2025 21:21

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Individul care pretindea că ”își apără țara” și a lovit un livrator în București, urmărit penal pentru încă o faptă
Stiri actuale
Individul care pretindea că ”își apără țara” și a lovit un livrator în București, urmărit penal pentru încă o faptă

Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui, este urmărit penal.

Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”
Stiri Sociale
Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”

Ambasada Bangladeshului i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea atacului asupra livratorului originar din această țară care a fost atacat în București. Oficialii transmit concetățenilor să nu fie descurajați de acest incident.  

În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”
Stiri actuale
În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”

Incident grav în București. Un curier străin care livra mâncare a fost atacat de un bărbat, arestat între timp. Agresorul și-a lovit victima cu pumnii și picioarele și l-a numit „invadator".  

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28