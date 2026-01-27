Postarea lui Claudiu Sandu, intitulată "Paradisul infractorilor", vine după cazul deţinutului turc Atas Abdullah, care nu s-a mai întors din permisie în închisoare.



„Un criminal primeşte permisie şi fuge din ţară. Cum poate un criminal să primească dreptul să iasă din închisoare? Este scris în lege. Poţi să stai la terasă şi la masa alăturată să fie un criminal care îşi bea liniştit cafeaua. Acum găsim justificări. Trebuie operate modificări în lege - spun unii. Să luăm brăţări - spun alţii. Până se ia o decizie oamenii uită. Tot timpul sunt alţii de vină. Nu spune nimeni că legile sunt sub orice critică. Că favorizează infractorii. Cum nu spune nimeni că mulţi magistraţi sunt cuprinşi de milă când trebuie să trimită un infractor la puşcărie. Dorim să incriminăm femicidul. Dar legea actuală ce are? Nu sunt suficienţi 30 de ani de puşcărie? Nu prea vedem asemenea pedepse, dar dacă le-am vedea nu ar fi suficient? Oare nu ar fi mai bine ca, în loc să facem spectacol public, să găsim nişte magistraţi responsabili care chiar să pronunţe asemenea pedepse?" - este comentariul postat de procurorul Claudiu Sandu.

Legea evaziunii fiscale este o „catastrofă”



Fostul vicepreşedintele CSM critică dur modificarea legislaţiei penale din ultimii ani, afirmând că procedura din cameră preliminară din instanţe este o „nenorocire procedurală", deşi s-a dorit o idee "revoluţionară", Legea evaziunii fiscale este o „catastrofă”, iar prin desfiinţarea pedepselor pentru minori "copiii ucid acum alţi copii".



„Am modificat multe legi în ultimii ani pretinzând că le modernizăm. De fapt am distrus orice coerenţă în legislaţia penală. Camera preliminară era o idee revoluţionară. Se dovedeşte o nenorocire procedurală. Legea evaziunii fiscale, lăudată de toţi greii justiţiei, este o catastrofă. Am îngrozit Uniunea cu nivelul de fraudă pe TVA. Rezolvă ANAF-ul. Sigur. Prin creşterea taxelor. Am desfiinţat pedepsele pentru minori. Acum copiii ucid alţi copii. Cum se face că, deşi am adoptat legi moderne, nenorocirile vin una după alta? O fi de vină doar lipsa educaţiei? O fi de vină accesul la reţele sociale? Ne lăsăm aşa uşor păcăliţi şi manipulaţi? În realitate am uitat să fim responsabili. Am uitat că legile trebuie să fie coerente şi specialiştii trebuie consultaţi pentru efectele acestor legi. Am uitat că magistraţii trebuie să fie responsabili şi severi şi să impună legea cu forţa dacă este necesar. Îi luăm în braţe pe infractori şi îi considerăm victime", adaugă Claudiu Sandu.



Nu este prima dată când fostul vicepreşedinte al CSM critică problemele din sistemul judiciar din România.



În martie 2025, el declara că România este mai aproape de un "paradis al infractorilor" decât de un stat de drept. De asemenea, Claudiu Sandu a apărut în documentarul Recorder şi admitea că "statul de drept a murit".

