Procurorii anchetează comiterea mai multor infracțiuni, printre care abuz în serviciu, dare și luare de mită, în legătură cu atribuirea sau derularea unor contracte pentru proiectare ori construcție de drumuri. În urma investigațiilor, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost pus sub control judiciar.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, este acuzat că ar fi influențat atribuirea unor contracte publice prin plasarea în comisiile de evaluare a ofertelor a unor experți părtinitori - unii dintre ei, spun procurorii DNA, interpuși direcți ai firmelor care doreau să câștige licitații.

În același dosar, o subalternă, cu atribuții în domeniul pregătirii investițiilor, este suspectată că ar fi primit cel puțin 5.000 de euro mită - plus servicii, precum renovarea biroului și a apartamentului personal - pentru favorizarea unor firme. Intermediarul șpăgii ar fi fost un coleg, care, la rândul său, i-ar fi cerut femeii să împartă cu el materiale de construcții obținute de la diferite societăți.

Niciunul dintre cei trei nu a dorit să dea o declarație legată de această anchetă, în momentul în care au fost duși pentru audieri la DNA Cluj.

Dinu Iancu Sălăjanu și cei doi subalterni au fost puși sub control judiciar 60 de zile.

În același timp, DNA i-a interzis președintelui Consiliului Județean Sălaj să își mai exercite atribuțiile. Sălăjanu nu a răspuns astăzi la telefon și nici la mesaje, pentru a-și exprima un punct de vedere.

Consiliul Județean Sălaj a anunțat, într-un comunicat, că mâine va avea loc o ședință extraordinară pentru desemnarea, prin vot secret, a unuia dintre vicepreședinții instituției care să preia, interimar, drepturile și obligațiile funcției de președinte. De asemenea, a anunțat că ceilalți doi angajați inculpați în dosar au contractele de muncă suspendate.

La Bistrița-Năsăud, ținta anchetatorilor este administratorul public al județului, Florin Grigore Moldovan.

Procurorii spun că acesta ar fi construit o schemă prin care lucrările de modernizare a drumurilor județene au fost decontate la valori artificial umflate, cauzând un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Florin Moldovan nu a dorit să comenteze acuzațiile.

Ciprian Păun, avocatul lui Florin Moldovan: „Am făcut deja contestație. Din punctul nostru de vedere suntem nevinovați.”

DNA spune că de banii decontați ilegal ar fi beneficiat o asociere de firme de construcții - ai cărei reprezentanți ar fi instigat faptele de corupție și ar fi oferit mită în schimbul complicității funcționarilor.

Mihai Suian, avocatul firmei acuzate: „Evident, am declarat deja contestație, așteptăm încheierea, vom formula motivele de contestație și o să vedem ce-o să fie la Curtea de Apel Cluj.”

Șoferul președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a intrat și el în vizorul anchetatorilor, care spun că ar fi alimentat mașinile altora pe banii instituției la care lucra. Avocatul lui a respins acuzațiile.