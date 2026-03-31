Bijuteriile erau trimise prin firme de curierat, fiind depistate peste 1.700 de trimiteri în ultimul an.

Un bărbat a fost prins în flagrant când se aproviziona cu aur de la un turc, iar la percheziţii s-au depistat peste 28 de kilograme de aur.

”La data de 30 martie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au prins în flagrant delict doi bărbaţi cercetaţi într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de contrabandă calificată cu aur şi proxenetism. Astfel, în cadrul dosarului penal poliţiştii au pus în aplicare 33 de mandate de percheziţie domiciliară, în vederea administrării materialului probator”, a transmis, marţi, Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în perioada 2025 - prezent, patru persoane - o femeie şi trei bărbaţi - ar fi aprovizionat cantităţi importante de bijuterii din aur, pe care ulterior le-ar fi distribuit către persoane de pe întreg teritoriul naţional, prin intermediul unei firme de curierat.

”Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, în perioada de referinţă, ar fi realizat aproximativ 1.700 de expedieri. Totodată, tot la data de 30 martie 2026, a fost prins în flagrant delict un bărbat în timp ce se aproviziona cu bijuterii din aur de la un alt bărbat, cetăţean turc. De asemenea, în urma percheziţiilor domiciliare, persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri. Faţă de acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propuneri legale”, a precizat Poliţia.

La percheziţii s-au găsit 17 kilograme de bijuterii din aur nemarcate sau marcate necorespunzător, 11 kilograme de aur, a căror provenienţă nu a putut fi justificată la acel moment, 33.000 de lei şi 8.000 de euro.

”De asemenea, în urma activităţilor specifice desfăşurate în cadrul dosarului penal, a reieşit şi faptul că unul dintre cei patru suspecţi ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, prin punerea la dispoziţie a unor locaţii din Capitală, obţinând astfel foloase materiale din activitatea infracţională”, a mai anunţat sursa citată.

În vederea completării materialului probator, astăzi, 31 martie 2026, au fost puse în executare alte 19 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov şi Galaţi.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor menţionate.