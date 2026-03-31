Își depun CV-ul la zeci de firme, uneori fără a îndeplini cerințele din anunțul de angajare, apoi așteaptă zadarnic un răspuns.

Totuși, multe firme caută lucrători. Hotelurile de pe litoral, de exemplu, au nevoie acum de 10.000 de oameni.

Dragoș este student în ultimul an la informatică economică și de o jumătate de an încearcă să se angajeze.

Dragoș Iacob, aplicant: „La 18-19 firme am aplicat, cred că doar două m-au sunat înapoi.”

Platforma eJobs a publicat în primele trei luni ale acestui an 51.000 de locuri de muncă și a înregistrat 3.600.000 de candidaturi. Calculele arată că pentru fiecare post și-au încercat norocul 70 de persoane.

Ana Călugăru, reprezentant platformă de recrutare: „Vedem domenii în care numărul mediu de aplicări este poate chiar de trei ori mai mare comparativ cu alți ani. Asta se întâmplă în special în domeniile care angajează foarte mult, cum ar fi retailul sau servicii.”

Mulți dintre cei care vor să lucreze depun zeci de CV-uri la firme din domenii diferite, chiar dacă nu îndeplinesc condițiile impuse prin anunț.

La Bestjobs, pentru un loc de muncă aplică în medie 150 de candidați.

Roxana Ichim, specialist în resurse umane: „Agențiile de recrutare sau departamentele interne de HR nu fac față tuturor solicitărilor sau aplicațiilor care vin. Se spune foarte clar că, dacă nu trec mai departe în etapa următoare, candidații nu vor mai fi contactați.”

Pe piață au apărut soluții pentru cei care au nevoie urgentă de sume mici. Un hipermarket le dă posibilitatea de a lucra la pregătirea comenzilor online, reaprovizionarea rafturilor sau verificarea stocurilor.

Corespondent Știrile ProTV: „O astfel de activitate poate dura trei-patru ore, iar cei care se înscriu în platformă primesc, tot acolo, instrucțiuni clare, astfel ca să știe ce au de făcut când ajung la fața locului.”

Pe o altă platformă puteți găsi și joburi plătite cu ora. La un an de la lansarea în capitală, numără deja 20.000 de utilizatori.

Adam Birizdo, co-fondator platformă de angajări: „Principiul de bază al platformei este că ai control asupra timpului tău. Foarte mulți oameni o folosesc pentru un venit în plus.”

În ciuda fluctuațiilor de pe piață, în anumite domenii, deși sunt disponibile mii de posturi, interesul din partea tinerilor este scăzut, iar angajatorii se orientează către forță de muncă din străinătate.

Pentru sezonul estival 2026, de pildă, se caută recepționeri, ospătari, bucătari, cameriste și salvamari, iar locurile nu s-au ocupat.

Aici, deficitul de personal este de 10.000 de oameni.