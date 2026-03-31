Dacă pe vremuri românii cumpărau mielul întreg pentru masa de sărbători, acum tot mai mulți se orientează către porții mici, adaptate bugetului.

Proprietarii unei carmangerii din Capitală au scos la vânzare carnea de miel cu două săptămâni mai târziu ca anul trecut.

Au invocat reticența cumpărătorilor, dar și prețul instabil din piață.

Pe de o parte, crescătorii au dificultăți de export din cauza războiului din zona arabă, apoi procesatorii au venit cu costuri suplimentare, iar la final a apărut și adaosul magazinului.

Așa a ajuns un kilogram de carne de miel să coste în capitală de la 57 de lei în sus.

Ionuț Anghel, proprietarul unei carmangerii: „Fermierul vinde undeva între 20 și 22 de lei în viu, depinde de cantități și de cum a negociat. Abatorul își pune costul lui de abatorizare, în carcasă rezultă undeva între 44 și 46 de lei, și apoi în măcelărie urmează un adaos comercial peste prețul de achiziție de la abator. Deci ajunge în jur de 55 de lei preț la raft.”

În aceste condiții, mielul întreg, care cândva hrănea o singură familie, se va vinde pe bucăți și va ajunge la mai mulți cumpărători.

Femeie: „Am luat pulpă din față, pulpă din spate și o coastă, cam ce mi-ar trebui mie.”

Reporter: „Și cât ați plătit în total?”

Femeie: „Cam 400 și ceva.”

Doar că, dacă alegeți să cumpărați bucățele, riscați să plătiți mai mult. O carcasă întreagă se vinde, în medie, cu 58 de lei kilogramul. În tot acest timp, pulpa din spate e 65 de lei pe kilogram.

Dacă ajungem în magazine, plătim și mai mult. În acest caz, în lanțul de aprovizionare intră și distribuitorii care au costuri suplimentare de transport și depozitare.

Michael Kaiser, directorul comercial al unui supermarket online: „Prețurile anul acesta sunt cu circa 25-30% peste cele de anul trecut. Noi lucrăm direct cu procesatorii care procesează și ambalează produsele. Sfertul de miel anterior sau cel posterior, pulpa sau organele.”

Ca să nu rămână cu marfa nevândută, comercianții au schimbat tactica de vânzare.

Dan Marc, cofondatorul unei platforme de monitorizare în retail: „Strategia de marketing este destul de clară. Unu, fac bucăți mai mici, fac împachetări mai mici, cu un preț mai aproape de prețul de referință față de porc, pui, curcan și altele și doi, își fac o campanie în care promovează diferite rețete pe care le poți face.”

Față de anul trecut, carnea de miel din magazine s-a scumpit cu peste 20 de procente.