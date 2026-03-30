Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat luni, 30 martie, că a deschis acțiune în contencios administrativ împotriva Executivului, cerând obligarea premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor la plata restanțelor salariale și aplicarea de amenzi în caz de neexecutare. Cererea, semnată de președinta Lia Savonea, a fost înaintată Curții de Apel București, transmite Agerpres.

Contextul conflictului

Restanțele provin din majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%, decisă în 2023 de fosta conducere a ÎCCJ (judecătoarea Corina Corbu) și a Parchetului General (procurorul general Alex Florența), aplicabilă retroactiv din 2018. Bugetul pe 2026, transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor, prevedea aproape 5 miliarde de lei pentru ÎCCJ, o creștere de circa 50% față de 2025, destinată achitării acestor drepturi.

Guvernul a decis însă amânarea unei părți a plăților, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD.

Cererile Instanței Supreme din acțiunea în contencios

Înalta Curte a formulat mai multe solicitări, în cererea de chemare în judecată:

- Punerea la dispoziție a tuturor fondurilor pentru plata drepturilor restante, prevăzute în titluri executorii scadente în 2026;

- Emiterea actelor administrative și demersurile bugetare necesare, inclusiv prin rectificare;

- Stabilirea unui termen de executare de maxim 10 zile și aplicarea de amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere pentru premier și ministrul Finanțelor;

- Penalități de 2% pe zi de întârziere.

Acuzații grave la adresa Guvernului

ÎCCJ susține că neplata afectează dreptul de proprietate al judecătorilor cu titluri executorii neexecutate de peste zece ani și acuză Executivul că încalcă principiul separării puterilor în stat și subminează legitimitatea instanțelor.

Decizia vine după plângerea prealabilă depusă vineri de Lia Savonea, care critica „atitudinea constantă și sistematică" a Guvernului de a adopta măsuri de „restrângere și afectare a drepturilor magistraților". „Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Atunci când statul, în calitate de debitor, își arogă dreptul de a decide singur când și cum își execută obligațiile, vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică", se arată în plângerea prealabilă depusă de Instanța Supremă.