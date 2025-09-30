SUA critică justiția din România. Procesele durează prea mult, iar lupta anticorupție a avut de suferit în ultimii ani

30-09-2025 | 16:44
Departamentul de Stat al SUA critică sistemul judiciar din România, arătând că e inficient și că insuficient digitalizat. Oficialii americani atrag atenția că lupta anticorupție a avut de suferit în ultimii ani.

 

Un raport recent al Departamentului de Stat al SUA critică justiția din România. Oficialii SUA atrag atenția asupra faptului că fenomenul corupției persistă și că funcționarea sistemului are carențe semnificative.

Mai exact, Departamentul SUA semnalează problemele de funcționare ale instanțelor, care rămân în mare parte birocratice și pe suport de hârtie, în ciuda unor pași către digitalizare făcuți în timpul pandemiei.

În 2024, România a pierdut 62 de procese la CEDO din cauza duratei excesive a procedurilor judiciare și a avut 137 de cazuri noi depuse, ceea ce o plasează în top cinci state europene cu cele mai multe astfel de cauze. Aceste situații evidențiază ineficiența sistemului judiciar și incapacitatea lui de a oferi soluții rapide și corecte, arată raportul.

Corupția rămâne o problemă majoră a României

România a făcut progrese în combaterea corupției, însă raportul evidențiază că problema rămâne una majoră, iar sistemul judiciar continuă să aibă deficiențe serioase. Transparency International a plasat România pe locul 65 din 180 de țări, sub media Uniunii Europene, iar Comisia Europeană, după ridicarea MCV în 2022, monitorizează în continuare prin Mecanismul privind Statul de Drept modul în care sunt implementate reformele în justiție.

„România a făcut progrese semnificative în combaterea corupției, însă aceasta rămâne o provocare continuă. În Indicele de Percepție a Corupției 2024 al Transparency International, România s-a clasat pe locul 65 din 180 de țări, situându-se sub media UE de 62. Din 2022, când CE a constatat că România a înregistrat progrese suficiente în eforturile sale de combatere a corupției la nivel înalt pentru a recomanda ridicarea Mecanismului de cooperare și verificare (MCV), CE a continuat să monitorizeze eforturile României de reformare a sistemului judiciar prin Mecanismul statului de drept, care se aplică tuturor statelor membre”, scriu oficialii americani.

Un punct central al criticilor vizează efectele negative ale modificărilor aduse legilor justiției și presiunile asupra DNA, care au slăbit lupta anticorupție. Condamnările sunt greu de obținut din cauza problemelor legate de prescripția răspunderii penale.

Între 2022 și 2025, peste 9.600 de dosare penale au fost închise pentru că a intervenit termenul de prescripție, aspect care subminează eficiența sistemului judiciar și încrederea publicului în justiție.

Nemulțumirile oamenilor de afaceri americani

Investitorii americani s-au plâns de corupția din România, atât la nivelul guvernului, cât și al mediului de afaceri, menționând cel mai frecvent vameșii, funcționarii municipali și autoritățile financiare locale. Potrivit Eurobarometrului din iulie 2024 privind atitudinea întreprinderilor față de corupție, 94% dintre oamenii de afaceri români consideră că corupția este răspândită în România, ceea ce este peste media UE de 64%. De asemenea, 59% dintre oamenii de afaceri români

consideră că funcționarii publici favorizează membrii propriilor familii sau prietenii.

Eurobarometrul a raportat, de asemenea, că cele mai mari probleme întâmpinate în desfășurarea activității comerciale sunt:

• legislația și politicile în continuă schimbare (93 %),

• ratele de impozitare (85 %),

• complexitatea procedurilor administrative (82 %),

• corupția (71 %).

