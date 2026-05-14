Joi, anchetatorii au descins inclusiv la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din oraș și la doi procurori cunoscuți.

Au fost verificate birourile magistraților, iar la finalul perchezițiilor au fost ridicate documente și medii de stocare. Unul dintre procurori a fost adus la București pentru audieri.

Ancheta vizează mai multe instituții

Procurorii de la București au făcut 13 percheziții la instituții publice și locuințe private din Constanța. Cercetările sunt realizate în cadrul unui dosar penal pentru presupuse fapte de trafic de influență.

Anchetatorii au descins și la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, dar și acasă la fostul procuror general al instituției, Gigi Ștefan. Oamenii legii au verificat inclusiv mai multe mașini aflate în curtea locuinței.

Percheziții s-au făcut și acasă la procurorul Teodor Niță. Anchetatorii au verificat toate camerele casei și s-au retras puțin după miezul nopții.

Teodor Niță procuror: „Dumnealor au venit procedural. Au plecat așa cum au venit. Nu au găsit bunuri sau altceva de interes operativ, nu există nicio formă de acuzație, chiar foarte bine că se întâmplă așa, au venit, au verificat și au plecat. Nu sunt citat, nu sunt acuzat, nu am nicio legătură.”

Perchezițiile continuă la parchet

Joi, anchetatorii s-au întors la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Corespondent PROTV: „Procurorii de la Parchetul General au stat mai bine de 6 ore la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Au verificat birourile magistraților. La finalul perchezițiilor au plecat de aici cu documente, dosare, dar și cu medii de stocare.”

Procurorul Teodor Niță a fost adus la București pentru audieri.

Liviu Zaharia – avocatul procurorului Teodor Niță: „Cum ne așteptam, probabil vă așteptați și dvs., a dobândit calitatea de suspect. Am aflat că a dobândit calitatea de suspect domnul procuror Niță Teodor. Dumnealui, în prezent, are calitatea de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu și atât.”

Va ajunge la audieri și procurorul Gigi Ștefan.

Corespondent PROTV: „Se anunță a fi cel mai mare scandal de corupție din magistratură investigat în ultimii ani, un caz investigat de procurorii secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul General, în care sunt cercetate suspiciuni de corupție, de luare de mită, dar și trafic de influență. Cel puțin deocamdată, nu sunt date publicității ce anume ar fi făcut cei doi procurori, pentru că procedurile sunt în plină desfășurare, însă există bănuiala și asta investighează procurorii Parchetului General, că s-ar fi făcut intervenții în ceea ce privește cercetarea unor suspecți, tocmai pentru a li se asigura o protecție și pentru a fi scăpați de eventualele consecințe. Așa încât, cel mai important detaliu este faptul că s-au demarat aceste percheziții, care, pe de o parte, au fost avizate de secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pe de altă parte, au fost încuviințate de judecătorii instanței supreme, instanță care ar urma să aibă în competență judecarea atât a măsurilor preventive, în cazul în care se va ajunge la vreo astfel de propunere, cât și judecarea cazului pe fond. Una peste alta, un lucru este cert: ancheta este în plină desfășurare. De altfel, potrivit unor surse apropiate de anchetă, tot joi, la secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii s-a cerut avizul pentru reținerea și, mai ales, arestarea preventivă a celor doi magistrați. Cel puțin deocamdată, lucrurile sunt în plină desfășurare. Spun aceleași surse că ar fi fost emise inclusiv mandate de aducere pentru cei doi la audieri la Parchetul General, așa încât nu este exclus ca finalizarea acestei faze procedurale să se întindă mult spre noapte, poate chiar după miezul nopții. Cel puțin deocamdată, însă, ambii procurori sunt vizați de aceste suspiciuni de corupție. Unuia i s-a adus deja la cunoștință calitatea oficială, însă, cel puțin deocamdată, ambii se bucură de prezumția de nevinovăție.”