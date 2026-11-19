Grindeanu afirmă că România riscă să piardă trei miliarde de euro din banii pe care ar fi trebuit să îi încaseze prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), el arătându-se ”îngrijorat” de acest lucru, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu a declarat că realizarea noului buget va începe ”odată cu aprobarea rectificării” programate pentru sfârşitul lunii noiembrie.

”În săptămânile viitoare şi imediat după trebuie să înceapă discuţiile pe noul buget. Îmi doresc foarte mult ca noul buget, evident, să fie aprobat în anul 2026, pentru anul 2027, să nu mai avem situaţia absolut penibilă de anul acesta, când am avut bugetul pe anul 2026 aprobat în aprilie. Eu cred că doar în anii 90 am mai avut o situaţie de acest tip”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Digi 24.

El se aşteaptă ca la jumătatea săptămânii viitoare ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să prezinte raportul privind execuţia bugetară pe luna octombrie, de când a început activitatea noul guvern.

”Sunt un pic îngrijorat, şi nu ascund acest lucru, pe ceea ce înseamnă PNRR. Am avut o discuţie cu Ministrul Fondurilor Europene şi îmi spunea că din 6,4 miliarde suntem în pericol cam cu jumătate. E adevărat că din acea jumătate, adică 3 miliarde, sau în jurul sumei de 3 miliarde, 1,7 sunt granturi, restul împrumuturi, dar aceste sume au fost calculate ca venituri la buget. Dacă va avea de suferit bugetul... Nu vreau să mă arunc, dar ceea ce îmi doresc şi ceea ce îmi doresc de la ministrul Finanţelor, mai ales că a fost ministrul Finanţelor şi în guvernul trecut, e şi acum, săptămâna viitoare să facă această prezentare corectă. Eu nu am nevoie şi nici Partidul Social-Democrat să venim să spunem «moşteniri grele» şi chestiuni din astea, iar cel mai bun garant e chiar Ministrul Finanţelor, fiind cel care a fost în ambele guverne, dar avem nevoie de o imagine reală”, a adăugat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a reafirmat necesitatea ca România să respecte angajamentele fiscale pe care şi le-a asumat.

În ceea ce priveşte posibilitatea introducerii de noi taxe de anul viitor, preşedintele Camerei Deputaţilor a respins ideea, arătând că ”atât populaţia, cât şi companiile au ajuns la limita de sus a suportabilităţii”.

”Facem supoziţii în acest moment. În săptămânile viitoare vom şti exact cum stăm, dar eu vă pot asigura - să nu fie interpretate lucrurile - că PSD-ul, din informaţiile pe care le avem acum, e adevărat că sunt primare, din această perspectivă fiscală, evident că nu susţinem şi nu vom avea creşteri de taxe”, a susţinut Grindeanu.