„Am văzut în dezbaterile publice de când am făcut eu primul anunţ temeri ridicate. Nu dispare nicio localitate, localităţile rămân la fel, nu se şterg de pe hartă localităţile. Nu despre asta este vorba. E vorba de o nouă reorganizare. Trebuie să-şi schimbe buletinele. Nu vă supăraţi, astea sunt lucrurile administrative pe care le gestionăm. Nu trebuie să îşi schimbe nimeni nimic. Putem să facem toate aceste lucruri prin reglementări ale legii, astfel încât să venim în ajutorul cetăţeanului, nu să îl încurcăm. Dar cred că asta este abordarea şi să ştiţi că nu voi ceda, cu toate dezbaterile care sunt foarte bune şi trebuie să existe dezbateri în perioada următoare şi e foarte bine să existe atât la nivel local, cât şi la nivel central. Reforma administraţiei publice locale din România trebuie să se întâmple şi dacă e vreun partid politic care poate să facă acest lucru e PSD”, a spus Grindeanu la Digi 24, citează Agerpres.

El a adăugat că Ministerul Dezvoltării va pune în transparenţă vineri prima formă de proiect de ordonanţă legată de unificarea voluntară.

„Vor vedea că vor avea reduceri la impozitele locale pe 4-5 ani de 50%. Criteriile sunt inclusiv de eligibilitate pentru proiectele europene şi pentru programe naţionale. Sunt lucruri care ţin de servicii publice pe care o comunitate puternică poate să le ofere cetăţeanului, spre deosebire de o comunitate slabă. Mă refer din punct de vedere administrativ. Şapte din 10 localităţi din România, în acest moment, nu se pot susţine economic, dar nu reducerea cheltuielilor trebuie să fie, şi asta este o componentă extrem de importantă, dar cea mai importantă componentă este cetăţeanul, cetăţeanul acelor localităţi, românul care trebuie să beneficieze de servicii publice mai bune. Iar o localitate care nu se poate întreţine, nu poate să ofere aşa ceva. Noi trebuie să venim în perioada următoare şi să explicăm aceste lucruri şi românii vor înţelege şi o să fiţi surprinsă de cât de multe localităţi din România se vor uni", a spus acesta.

Sorin Grindeanu a menţionat că PSD este gata să preia propuneri de la celelalte partide în legătură cu acest subiect dacă au argumente valide.

Preşedintele PSD a menţionat că vor exista şi criterii care ţin de respectarea drepturilor minorităţilor.