Curtea de Apel București a pus capăt astfel unuia dintre cele mai scandaloase cazuri de abuz sexual împotriva unor paciente. Cu doar câteva ore înainte să afle decizia definitivă, medicul își susținea nevinovăția, dar mărturisea că este împăcat și cu condamnarea.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Dr. Josef Kopp, medic ginecolog, inculpat: „Dorm liniștit pentru că știu ce am făcut în viața mea.”

Reporter: „Dar v-ați pregătit totuși bagaje?”

Dr. Josef Kopp: „Eu sunt pregătit. Și valiză, și tot, și asta... perie de dinți. Stați liniștit. Asta nu e nicio problemă.”

Antecedente ale medicului

Născut în Siria, cu cetățenie germană, dar cu drept de liberă practică în România, unde a absolvit de altfel și Facultatea de Medicină, doctorul Josef Kopp a ajuns în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova imediat după ce Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv.

Încă din 2018, ginecologul fusese acuzat de patru paciente că le-a violat în cabinetul său din Capitală, aflat la parterul unui bloc de pe Calea Victoriei. În 2022, a fost arestat preventiv cinci luni. În actul de inculpare, procurorii susțineau că: „prin constrângere și profitând de situația vulnerabilă a acestor paciente, incapabile să ofere un consimțământ valid și informat, inculpatul Kopp Josef a efectuat asupra acestor persoane vătămate manevre (...) săvârșind totodată acte de agresiune sexuală asupra acestora.” (Sursa Actul de inculpare)

Dr. Josef Kopp: „Eu sunt acuzat de viol. De 40 de ani lucrez ca medic ginecolog. Nu am violat în viața mea o femeie, nu am agresat niciodată o femeie. Sunt substanțe și obiecte introduse în vagin fără acordul pacientei, dacă a fost. Dar din patru femei, trei românce și una din Columbia, în viața lor nu au pus piciorul în acest cabinet.”

Decizia instanțelor

În ciuda probelor, așadar, Kopp respinge acuzațiile celor patru paciente care s-au plâns că a profitat de lipsa lor de apărare și, sub pretextul că face manevre medicale, le-a atins într-un mod nepermis în zonele intime. Iar dovezile din dosar au convins două instanțe – Judecătoria Sectorului 1 și Curtea de Apel – că ginecologul se face vinovat de patru violuri în cazul a trei dintre cele patru victime.

Corespondent Știrile PRO TV: „Prin decizia sa definitivă, Curtea de Apel București l-a condamnat la nouă ani și șase luni de detenție într-un penitenciar de maximă siguranță, asta după ce în primă instanță fusese condamnat la 14 ani de închisoare. În plus, a fost obligat să le plătească daune morale de câte 15 mii de euro la două dintre pacientele abuzate.”