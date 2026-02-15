În cazul adulților, dacă medicul vede asimetrie între amigdale stânga -dreapta pot fi decoperite tumori, boli ale sângelui sau chiar anevrisme.

Un număr de 200 de ganglioni găsim la nivelul gâtului și fac parte din sistemul imunitar și supraveghează întreaga zonă ORL.

Corespondent PRO TV: „Odată ce pătrunde un invadator - virus ori bacterie - sistemul de apărare are camere de luat vederi. Să detecteze invadatorii. Se numesc celule dendritice. Sunt mobile. Și dacă văd un virus ori o bacterie, se deplaseză în cea mai apropiată unitate mobilă. Adică în cei mai apropiați ganglioni limfatici”.

Prezintă virusul sau bacteria celulor albe, numite limfocite. Se activează o altă linie de apărare, specifică chiar împotriva acelui invadator. Acest circuit este doar o mică parte din complicatul sistem imunitar.

Copilului i se scot amigdalele ȘI u va suferi mai des de infecții respiratorii. Aceste organe care aparțin sistemului imunitar sunt o parte infimă din toată rețeaua de apărare, Ne explică șefa secției ORL de la spitalul de copii Marie Curie.

Manuela Rizescu, medic primar ORL: „Mitul că se îmbolnăvesc mai repede dacă scoatem amigdalele. E fals! Ele fac parte dintr-un sistem complex imunitar, nu doar faptul că stau acolo ne apără. Cele care ne apără, ne apără, dacă sunte rele și ne îmbolnăvesc mai mult de 6-8 infecții pe an, trebuie scoase. Trebuie respectată decizia medicală, noi avem atâta experiență și nu avem tendința să exagerăm. Avem o listă de așteptare foarte mare, nu operăm degeaba”.

Copiilor însă li se măresc amigdalele simetric. La adulți, amigdalele trebuie să fie simetrice. Nu sunt, aveți nevoie de diagnostic corect.

Adina Popescu, medic primar ORL: „La adult, când mărește o singură amigdală îți pui întrebări. Ați făcut amigdalită recent, ați făcut flegmon amigdalian, o colecție purulentă în jurul amigdalei care trebuie drenată, trebuie urmată de scosul amigdalelor”.

Leucemia se manifestă cu mărirea unui singure amigale. Limfoamele debutează frecvent cu acest simptom.

Adina Popescu, medic primar ORL: „O amigdala mărită unilateral poate să ascundă un cancer de amigdală, o tumoră parafaringiană, adică a spațiilor de lângă amigdală și, în cazul asta, trebuie imagistică pentru a vedea ce se întâmplă acolo”.

Anevrismele sunt dilatații anormale ale arterelor. Arată ca un balon. Așa cum le găsim în craniu, le putem găsi în gât. O singură amigală marită poate fi un anevrism.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Anevrisme la nivel vaselor gâtului, modificări la nivelul axului vascular, sunt anevrisme care pot să mimeze asta”.

Un examen ORL se face anual, chiar dacă pare că nu aveți probleme.