În luna decembrie, individul a fi cerut bani de la soțul unei femei, căreia îi promisese că o vă ajuta să se angajeze la unitatea medicală.

Recent, a cerut din nou bani, fără să știe că între timp fusese denunțat.

Gheorghe Ciocan – prim-procuror Parchetul Tribunalului Mehedinți: „A pretins și primit suma de 3000 de euro de la martorul denunțător, susținând că are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, și, astfel, va obține angajarea soției martorului denunțător pe un post de asistent medical în cadrul spitalului. Ulterior suspectul a pretins și alte sume de bani”.

La aproximativ două luni distanță, brancardierul ar mai fi cerut 1000 de euro, însă, între timp, oamenii legii fuseseră alertați. Individul a fost reținut și este acuzat de trafic de influență, iar anchetatorii urmează să decidă dacă îl prezintă instanței cu propunere de arestare preventivă.