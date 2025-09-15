Jurgen Faff, administratorul companiei care ar fi transportat mercenarii lui Horaţiu Potra, reținut pentru evaziune fiscală

Jurgen Faff
Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri în Bucureşti.

Omul de afaceri Jurgen Faff este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei.

Administratorul companiei aeriene FLYLILI a fost reţinut, luni seară, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1.

„Cel în cauză a fost reţinut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere legală”, a transmis, luni seară, Poliţia Capitalei.

El este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de 12 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – prezent, firma ar fi reţinut şi nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

Citește și
Horatiu Potra
Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo

„De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piaţa transportului de pasageri, deţinând mai multe aeronave şi având peste 170 de angajati (piloti, însoţitori de bord şi personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuţiilor sociale şi a impozitelor reţinute de la angajaţi, cuantumul său fiind influenţat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piaţă”, a mai transmis Poliţia.

Poziția companiei FLYLILI

FLYLILI este compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra.

Compania a transmis, după ce s-au făcut mai multe percheziţii, că se lucrează pentru remedierea situaţiei economice şi plata integrală a obligaţiilor către stat.

„Administratorul FLYLILI, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FLYLILI nu are nicio relaţie cu Rusia”, au mai transmis reprezentanţii firmei.

În ceea ce priveşte zbrurile către Congo, firma precizează că, alături de alţi operatori aerieni din România şi Europa, a efectuat zboruri către această destinaţie.

„Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. În egală măsură, facem precizarea că atât FLYLILI, cât şi întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului şi dovedirea nevinovăţiei, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident”, se mai arată în comunicatul de presă.

Fly Lili, firma care a dus mercenarii lui Potra în Congo, susține că „nu are nicio legătură cu Rusia”. Își asumă și datoriile
Fly Lili, firma care a dus mercenarii lui Potra în Congo, susține că „nu are nicio legătură cu Rusia”. Își asumă și datoriile

Compania aeriană Fly Lili, vizată de cercetări într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei a anunțat miercuri că își asumă plata restanțelor către stat și aplică măsuri ferme pentru redresare.

Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo
Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 

Ministrul Apărării, despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor
Ministrul Apărării, despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, consideră că speculațiile publice legate de un posibil sprijin primit de Horațiu Potra din partea serviciilor secrete sunt „bănuieli rezonabile”.

Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației
Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației

România va intra in clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum. A spus-o luni, secretarul general al OCDE, aflat în vizită oficială la București.

