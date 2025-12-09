Călin Georgescu, trimis în judecată și în al doilea dosar. Lista acuzațiilor aduse fostului candidat la prezidențiale

Procesul fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, în care este trimis în judecată pentru că ar fi promovat public, persoane condamnate pentru genocid, și crime de război, dar și doctrine fasciste, legionare, și xenofobe, poate să înceapă.

Judecătoria Sectorului 1 a ajuns la concluzia că a fost sesizată legal de Parchetul General. Călin Georgescu are însă la dispoziție trei zile, să depună contestație.

După aproape o lună de la finalizarea procedurii de cameră preliminară, Judecătoria Sectorului 1 a decis să îi respingă ca neîntemeiate, cererile și excepțiile lui Georgescu și a constatat că instanța a fost sesizată legal.

Fostul candidat la Prezidențiale a fost trimis în judecată în iulie pentru două capete de acuzare: promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi promovarea, în public, de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

„Inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, consecvența sa ideologică pro-legionară (...), cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța ș.a.”, arată Parchetul General.

Cum se apără Călin Georgescu în fața acuzațiilor

Acuzații în legătură cu care Georgescu a invocat dreptul la liberă exprimare.

Călin Georgescu, inculpat: „Ca orice cetățean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărare. Legea! Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție”.

În timpul procedurii de cameră preliminară, avocatul lui Călin Georgescu susține că a invocat nenumărate nelegalități în faza de urmărire penală, care ar fi atras restituirea dosarului la Parchet.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat însă că procurorii Parchetului General au administrat legal probele și au efectuat corect actele de urmărire penală, așa că a dispus începerea procesului.

Hotărârea, afirmă avocatul lui Georgescu, va fi însă contestată în termen de trei zile.

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă se va ajunge la judecata propriu-zisă și dacă va fi găsit vinovat, Călin Georgescu riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare. Până atunci însă, fostul candidat la Prezidențiale se bucură de prezumția de nevinovăție”.

Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată, în septembrie, dar la Curtea de Apel București, pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale și comunicare de informații false. Este dosarul în care sunt judecați între alții Horațiu Potra, fiul și nepotul său, pentru că ar fi pus la cale violențe în Capitală, după ce Curtea Constituțională a anulat primul ciclu electoral al alegerilor prezidențiale.

