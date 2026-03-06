„Pot să spun, deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situaţie, pot să spun, cu titlu general, aşa, grosier, din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca, pe această componentă de taxe şi accize ale statului, să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat în legătură cu majorarea preţului carburanţilor, având în vedere situaţia externă şi dacă va fi o discuţie în CSAT despre această situaţie sau guvernul trebuie să intervină.

Posibile sancţiuni ale Consiliului Concurenţei

El a adăugat că nu este posibil ca eventuale sancţiuni să fie luate „în secunda în care evenimentul se întâmplă”.

„Iar pe partea cealaltă, Consiliul Concurenţei s-a întâmplat în istoria lui să sancţioneze - şi foarte sever - practici anticoncurenţiale, numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancţionează peste o lună, se sancţionează peste două, dar e foarte bine că preşedintele Consiliului Concurenţei a ieşit şi a avertizat că se uită exact la acest fenomen, pentru că bineînţeles că el are efect în lanţ pe toată economia şi pe nivelul de trai al oamenilor”, a mai spus preşedintele.

Posibilă schemă de sprijin pentru populaţie

Întrebat dacă ar putea să ceară Guvernului să vină cu o schemă de sprijin pentru populaţie, în cazul în care preţurile vor continua să crească foarte mult, Nicuşor Dan a spus: „Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuţii, cum s-a mai întâmplat”.