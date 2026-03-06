Război în Iran, ziua a șaptea. Garda Revoluționară Iraniană a anunțat că a început cea de-a 23-a serie de atacuri
Război în Iran, ziua a șaptea. Garda Revoluționară Iraniană a anunțat că a început cea de-a 23-a serie de atacuri

Protest la Cotroceni după nominalizările pentru marile parchete. Nicușor Dan: Nu pot să fiu îngrijorat, eu îi numesc

Zeci de oameni au protestat în vineri seară în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de propunerile făcute pentru conducerea marilor parchete. 

Robert Hoară

Asta după ce ministrul Justiției a anunțat candidații pentru funcțiile de procuror general, șef al DNA, și al DIICOT. Protestatarii îi cer președintelui să le respingă.

Însă Nicușor Dan a declarat că a făcut deja o analiză și că nu este de acord, cu criticile apărute pe rețelele de socializare. Potrivit procedurii, candidații vor fi audiați de Consiliul Superior al Magistraturii, care va emite un aviz consultativ, iar decizia finală, privind numirea șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT, îi aparține președintelui României.


Protestatar:„Domnule președinte, spuneați că procurorii pe care îi veți numi, cei pe care îi veți alege vor avea girul dumneavoastră și încrederea dumneavoastră. Ce le veți cere în schimb? Ce vor trebui să performeze? Ce rezultate așteptați de la ei?

Nicușor Dan: „Noi, de ani de zile vedem o lentoare, o lâncezeală în activitatea parchetelor și vedem cu câte infracțiuni, fie că vorbim de păduri, fie că vorbim de imobiliare, fie că vorbim de evaziune fiscală, violență domestică, pe care nu le vedem atacate în mod sistematic.

Protestatar: „Priviți cu îngrijorare numirea acestor persoane?

Nicușor Dan: „Nu pot să fiu îngrijorat din moment eu îi numesc”.

Protestatar: „Deci veți respinge vreuna dintre propuneri?”

Nicușor Dan: „Nu pot să mă antepronunț în momentul ăsta. Suntem la momentul în care, după cum știți, ei se vor duce la CSM. În ipoteza în care CSM dă vot negativ, ei se vor întoarce la Ministerul Justiției, nu pot să anticipez”.

Protestatar: „Aveți de gând să mergeți, de exemplu, la ședința CSM-ului și să le comunicați faptul că societatea civilă este foarte îngrijorată și că trebuie să fie responsabili pentru avizul pe care îl dau?”

Nicușor Dan: „Ei știu bine faptul că în anumite sondaje încredere în Justiție este mai mică decât încrederea în Parlament, asta trebuie să ne spună tuturor că e o problemă”.

Sursa: ProTV

