Situația fără precedent a venit în urma unui proces intentat de șapte controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare.

ROMATSA, a anunțat pentru Știrile PRO TV, că va contesta decizia. Însă, dacă va rămâne definitivă, tot traficul aerian de deasupra României, ar putea fi paralizat.

Scandalul a izbucnit în 2019, când 12 absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație Civilă au încercat să se angajeze la ROMATSA pe post de controlori de trafic aerian. Aici au aflat că posturile nu sunt scoase la concurs ci ocupate printr-o procedură de selecție internă. Cu diplomele de licență în mână, cei 12 absolvenți s-au plâns Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a decis în februarie 2020 că: „metodele și practicile reclamatei dezavantajează petenții, li se îngrădește dreptul la muncă, de a fi evaluați și de a-și exercita profesia. (...) Colegiul director constată că faptele sesizate reprezintă discriminare”.

În final, ROMATSA a fost obligată să plătească și o amendă de 10.000 de lei.

Corespondent PRO TV: „O parte din cei 12 licențiați în controlul traficului aerian au dat ROMATSA în judecată și au câștigat despăgubiri morale de zeci de mii de lei. Alții au mers și mai departe și au cerut suspendarea licenței ROMATSA, pentru că a continuat să nu scoată posturile la concurs. Instanța le-a dat dreptate iar dacă decizia va rămâne definitivă, ar însemna practic o închidere a spațiului aerian al României, întrucât niciun avion nu ar mai putea decola sau ateriza în siguranță pe aeroporturile de la noi”.

Contactați de Știrile PRO TV reprezentanții ROMATSA, a precizat că vor face recurs și că: „La acest moment, serviciile ROMATSA nu sunt întrerupte, iar activitatea instituției se desfășoară în mod normal. Având în vedere că litigiul se află în curs, nu facem comentarii suplimentare pe fondul cauzei."

Cei de ROMATSA pot contesta decizia în termen de 5 zile din momentul în care le este comunicată sentința.

Decizia Curții de Apel București a fost dată pe 27 februarie.