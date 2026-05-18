Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus vinerea trecută arestarea preventivă pentru 30 de zile a procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă, inculpaţi de Parchetul General într-un dosar de trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

Gigi Ştefan este acuzat de trafic de influenţă în formă continuată (multiple acte materiale), iar Teodor Niţă este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.

Detalii din ancheta Parchetului General

Referitor la Gigi Ştefan, Parchetul General preciza: "Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situaţie de fapt: la data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul unei unităţi de parchet subordonate, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal".

De asemenea, anchetatorii spun că, în acelaşi context, după primirea sumei de bani, acesta ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor judecători şi ar fi promis că îi va determina pe aceştia să soluţioneze favorabil două cauze civile.

Totodată, Gigi Ştefan este acuzat că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia de procuror, ar fi primit suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

Cum ar fi fost folosiți banii și influența

"În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice", arăta Parchetul General.

Cu privire la Teodor Niţă, Parchetul General susţinea că, la data de 15 ianuarie, în prezenţa a două persoane, ar fi exercitat demersuri de influenţare a unui ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată procurorului.

Presiuni asupra unui ofițer ISUJ

"În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri", informa Parchetul General.

În acest caz, au fost efectuate săptămâna trecută 13 percheziţii, printre care şi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Anchetatorii ar fi găsit suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ştefan şi o altă sumă de 30.000 de euro în maşina acestuia.

Gigi Ştefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar Teodor Niţă a fost subordonatul acestuia.