Primarul suspendat al Mangaliei a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă

Stiri Justitie
22-10-2025 | 16:58
cristian radu mangalia
PNL Mangalia

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu de către Tribunalul Constanţa, dar decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.  

autor
Mihaela Ivăncică

Tribunalul Constanţa a judecat, miercuri, dacă prelungeşte măsura arestului preventiv cu încă 30 de zile pentru Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangali, acuzat de luare de mită.

Instanţa a decis înlocuirea acestei măsuri cu cea a arestului la domiciliu.

Hotărârea Tribunalului Constanţa nu este definitivă. Ea poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.

Citește și
Primar Mangalia
O parte din mita primită de primarul din Mangalia ar fi fost ascunsă prin achiziția unui hotel din stațiunea Cap Aurora

Acuzările procurorilor DNA

Procurorii DNA au anunţat, printr-un comunicat de presă, că primarul din Mangalia este acuzat de cinci infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, şi o infracţiune de spălare a banilor.

”În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, au anunţat procurorii DNA.

Anchetatorii au precizat că, în perioada 2022-2024, Cristian Radu ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliţia Locală Mangalia. Suma de bani ar fi fost primită sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux.

Procurorii DNA au mai stabilit că în 2023 Cristian Radu a pretins şi a primit echivalentul sumei de 500.000 de euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

Alte fapte de corupție în Neptun și Saturn

De asemenea, tot în 2023, el este acuzat că a pretins 50.000 de euro, din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun.

Cristian Radu mai este acuzat că, în primele două luni din acest an, a primit 50.000 de la o persoană pentru ca aceasta să obţină de la primărie un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

”Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate anterior, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora”, a precizat sursa citată.

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, primar, tribunal, Mangalia, arest la domiciliu,

Dată publicare: 22-10-2025 16:58

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Mandatul primarului din Mangalia a fost suspendat de Prefectura Constanţa. Măsura este valabilă cât timp edilul este arestat
Stiri actuale
Mandatul primarului din Mangalia a fost suspendat de Prefectura Constanţa. Măsura este valabilă cât timp edilul este arestat

Mandatul de primar al lui Cristian Radu, edilul municipiului Mangalia, a fost suspendat joi de Prefectura Constanţa, după ce acestaa fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Curtea de Apel Constanţa.  

O parte din mita primită de primarul din Mangalia ar fi fost ascunsă prin achiziția unui hotel din stațiunea Cap Aurora
Stiri Justitie
O parte din mita primită de primarul din Mangalia ar fi fost ascunsă prin achiziția unui hotel din stațiunea Cap Aurora

Primarul din Mangalia Cristian Radu a fost arestat preventiv miercuri seară, după ce procurorii anticorupție au contestat măsura controlului judiciar.

Primarul din Mangalia a fost arestat preventiv în dosarul în care este suspectat de luare de mită. Decizia este definitivă
Stiri actuale
Primarul din Mangalia a fost arestat preventiv în dosarul în care este suspectat de luare de mită. Decizia este definitivă

Primarul din Mangalia, Cristian Radu, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, în dosarul în care este suspectat de luare de mită. Hotărârea magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa este definitivă.

Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe
Stiri actuale
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind suspectat de luare de mită. De asemenea, mai mulţi angajaţi ai instituţiei au fost audiaţi.

Un album foto dedicat formației Phoenix, intitulat ”Povestea fără cuvinte”, se va lansa în București, urmat de un concert
Stiri Mondene
Un album foto dedicat formației Phoenix, intitulat ”Povestea fără cuvinte”, se va lansa în București, urmat de un concert

Un album foto dedicat formației PHOENIX, intitulat ”Povestea fără cuvinte”, este lansat joi, 13 martie 2025, la Hard Rock Cafe în București, în prezenta autorului Cristian Radu Nema, și va fi urmată de un concert Phoenix.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28