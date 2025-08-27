Primarul din Mangalia a fost arestat preventiv în dosarul în care este suspectat de luare de mită. Decizia este definitivă

27-08-2025 | 18:28
cristian radu mangalia
PNL Mangalia

Primarul din Mangalia, Cristian Radu, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, în dosarul în care este suspectat de luare de mită. Hotărârea magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa este definitivă.

Mihaela Ivăncică

Curtea de Apel Constanţa a judecat, miercuri, contestaţia procurorilor DNA la decizia Tribunalului Constanţa prin care Cristian Radu era cercetat sub control judiciar pentru luare de mită. Magistraţii au decis să admită propunerea procurorilor, astfel că primarul de la Mangalia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Edilul a aşteptat decizia pe holurile Curţii de Apel Constanţa. Ulterior, după pronunţarea sentinţei, la instanţă s-au prezentat doi poliţişti care l-au încătuşat pe Cristian Radu şi l-au preluat pentru a-l duce în arestul IPJ Constanţa.

Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă.

Acuzații multiple de luare de mită și spălare de bani

Procurorii DNA au anunţat, printr-un comunicat de presă, că primarul din Mangalia este acuzat de cinci infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, şi o infracţiune de spălare a banilor.

”În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, au anunţat procurorii DNA.

Anchetatorii au precizat că, în perioada 2022-2024, Cristian Radu ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliţia Locală Mangalia. Suma de bani ar fi fost primită sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux.

Procurorii DNA au mai stabilit că în 2023 Cristian Radu a pretins şi a primit echivalentul sumei de 500.000 de euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

De asemenea, tot în 2023, el este acuzat că a pretins 50.000 de euro, din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun.

50.000 de euro pentru eliberarea unui certificat

Cristian Radu mai este acuzat că, în primele două luni din acest an, a primit 50.000 de la o persoană pentru ca aceasta să obţină de la primărie un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

”Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate anterior, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora”, a precizat sursa citată.

Dată publicare: 27-08-2025 18:28

