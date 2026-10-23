„Chiar şi în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistraţi care rămân drepţi, îşi ascultă conştiinţa şi pun legea mai presus de orice”, este mesajul transmis pe contul de Facebook al lui Georgescu, potrivit Agerpres.

Luni, la Tribunalul Bucureşti, se va judeca cererea DIICOT de prelungire a măsurii arestării preventive.

„Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Astăzi, Curtea de Apel Bucureşti a admis, în majoritate şi cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestaţia formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În consecinţă, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul Bucureşti propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile. Decizia va putea fi contestată de oricare dintre părţi", este continuarea mesajului.

Curtea de Apel Bucureşti a admis, vineri, contestaţia depusă de DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să rămână în arest preventiv.

Iniţial, completul de judecată a fost format din magistraţii Cristian Dumitru (preşedinte) şi Daniela Maria Manolache, care au avut însă opinii diferite în acest caz, astfel încât s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea în componenţa acestuia a unui al treilea magistrat, respectiv Andreea Ionescu. Aceasta din urmă a înclinat balanţa în sensul menţinerii lui Georgescu în arest preventiv.