Purtătorul de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu va fi, începând de astăzi, Dan Cărbunaru. Prim-ministrul Luca Niculescu l-a numit în această funcţie printr-o decizie care va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial, a anunţat Biroul de Presă al Guvernului, potrivit News.ro.

Dan Cărbunaru a mai fost purtător de cuvânt al Guvernului Nicolae Ciucă, el fiind numit în funcţie în 2021 şi a plecat în 2023, când funcţia de premier a fost preluată de Marcel Ciolacu.

Acesta este fost jurnalist şi CEO al publicației online Calea Europeană, pe care a înfiinţat-o în 2006.

Între 2005 şi 2007 a fost director de Comunicare în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, funcţie asimilată gradului de chestor de poliţie.