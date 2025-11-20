PNL a pierdut procesul cu AEP și este obligat să returneze 14 milioane de lei, folosiți în campania lui Ciucă din 2024

Partidul Național Liberal a pierdut procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și este obligat să returneze 14 milioane de lei din subvenția de stat, sumă folosită în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024. Decizia nu este definitivă.

Partidul Național Liberal a pierdut miercuri procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă, iar formațiunea este obligată să restituie aproximativ 14 milioane de lei din subvenția primită de la bugetul de stat, bani care au fost folosiți în timpul campaniei electorale pentru Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024.

Cauza, soluționată de judecătorii Curții de Apel București, a vizat recuperarea sumelor considerate nejustificate din fondurile alocate partidelor politice. Hotărârea instanței poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, astfel că decizia nu este încă definitivă.

În ședința de miercuri, Curtea de Apel a respins acțiunea PNL, apreciind că argumentele prezentate nu sunt suficient de temeinice pentru a schimba măsura dispusă de AEP.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”, a informat Curtea de Apel București.

La data de 12 august 2025, Partidul Național Liberal a deschis o acțiune în instanță împotriva Autorității Electorale Permanente, solicitând anularea Deciziei nr. 128/2025. Prin acest act, AEP le cerea liberalilor să restituie suma de 14 milioane de lei, reprezentând cheltuieli considerate nejustificate din fondurile provenite din subvenția publică acordată pentru activitățile de campanie.

După anularea alegerilor din 2024, PNL a recuperat integral sumele cheltuite, inclusiv cele provenite din subvenția de la bugetul de stat. Ulterior, însă, în urma verificărilor efectuate, Autoritatea Electorală Permanentă a concluzionat că partidul nu avea dreptul să rețină și fondurile din subvenție, motiv pentru care a dispus restituirea acestora.

