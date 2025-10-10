Pilotul bărcii răsturnate în Golful Musura, trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Patru oameni au murit

10-10-2025 | 17:31
Militarul care ar fi provocat în vară tragedia din Golful Musura, când barca de agrement pe care o pilota s-a rasturnat și a provocat moartea a patru pasageri, a fost trimis în judecată.

Ovidiu Oanță

Procurorii Parchetului Curții Militare de Apel din Capitală au finalizat acest dosar la mai puțin de trei luni de la tragedia soldată cu patru victime, între care și un copil de trei ani.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, angajat al Ministerului Apărării Naționale ca soldat gradat profesionist, va trebui să dea socoteală pentru acuzația de ucidere din culpă în formă agravată, ținând cont de numărul mare al victimelor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă peste zece ani de închisoare.

De altfel, procurorii militari care au făcut cercetări în acest caz îi reproșează pilotului ambarcațiunii de agrement, pe de o parte, că ar fi îmbarcat mai multe persoane decât era permis – 14 în loc de 12 –, iar pe de altă parte, că în momentul plecării din portul Sulina, spre apele Mării Negre, ar fi ignorat avertismentele meteorologilor, ceea ce ar fi dus la producerea tragediei.

Nu în ultimul rând, procurorii militari îi impută pilotului și faptul că ar fi ajuns cu ambarcațiunea în apele mării, deși aceasta avea drept de navigație doar pe apele interioare. Sunt acuzații pentru care trebuie să ofere explicații în fața instanței.

Avocatul inculpatului susține că și-ar fi dorit să fie administrate mai multe probe în dosar, nu doar audieri de martori și de persoane care au trecut prin această dramă, și a cerut inclusiv o expertiză tehnică menită să clarifice contextul în care s-a produs răsturnarea ambarcațiunii.

Dosarul ajunge acum la Tribunalul Militar, unde va trece mai întâi prin filtrul judecătorului de cameră preliminară. Apărarea, reprezentată de avocatul inculpatului – care se află de câteva zile sub control judiciar, după ce a petrecut o perioadă în arest preventiv – va solicita trimiterea întregului dosar înapoi la Parchetul Curții Militare de Apel. În cazul în care această cerere nu va fi admisă, avocatul intenționează să solicite efectuarea expertizei tehnice direct în fața instanței de judecată.

Se anunță un proces dificil, în care cel puțin două dintre rudele victimelor cer pilotului daune în valoare totală de 600.000 de euro.

Patru cadavre au fost recuperate marţi de garda de coastă elenă în largul insulei Lesbos, după ce o barcă pneumatică care transporta 38 de migranţi şi refugiaţi s-a scufundat, a anunţat marţi poliţia portuară greacă, relatează AFP.

Privirea este primul lucru pe care îl observăm la ceilalți și adesea primul semn al oboselii sau al îmbătrânirii.

O mașină care transporta o barcă pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleza Brăilei. Echipaje ale ISU intervin pentru recuperarea autoturismului și a ambarcațiunii.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îl contrazice, vineri, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, întrucât Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024. 

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

