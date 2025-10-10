Pilotul bărcii răsturnate în Golful Musura, trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Patru oameni au murit

Militarul care ar fi provocat în vară tragedia din Golful Musura, când barca de agrement pe care o pilota s-a rasturnat și a provocat moartea a patru pasageri, a fost trimis în judecată.

Procurorii Parchetului Curții Militare de Apel din Capitală au finalizat acest dosar la mai puțin de trei luni de la tragedia soldată cu patru victime, între care și un copil de trei ani.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, angajat al Ministerului Apărării Naționale ca soldat gradat profesionist, va trebui să dea socoteală pentru acuzația de ucidere din culpă în formă agravată, ținând cont de numărul mare al victimelor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă peste zece ani de închisoare.

De altfel, procurorii militari care au făcut cercetări în acest caz îi reproșează pilotului ambarcațiunii de agrement, pe de o parte, că ar fi îmbarcat mai multe persoane decât era permis – 14 în loc de 12 –, iar pe de altă parte, că în momentul plecării din portul Sulina, spre apele Mării Negre, ar fi ignorat avertismentele meteorologilor, ceea ce ar fi dus la producerea tragediei.

Nu în ultimul rând, procurorii militari îi impută pilotului și faptul că ar fi ajuns cu ambarcațiunea în apele mării, deși aceasta avea drept de navigație doar pe apele interioare. Sunt acuzații pentru care trebuie să ofere explicații în fața instanței.

Avocatul inculpatului susține că și-ar fi dorit să fie administrate mai multe probe în dosar, nu doar audieri de martori și de persoane care au trecut prin această dramă, și a cerut inclusiv o expertiză tehnică menită să clarifice contextul în care s-a produs răsturnarea ambarcațiunii.

Dosarul ajunge acum la Tribunalul Militar, unde va trece mai întâi prin filtrul judecătorului de cameră preliminară. Apărarea, reprezentată de avocatul inculpatului – care se află de câteva zile sub control judiciar, după ce a petrecut o perioadă în arest preventiv – va solicita trimiterea întregului dosar înapoi la Parchetul Curții Militare de Apel. În cazul în care această cerere nu va fi admisă, avocatul intenționează să solicite efectuarea expertizei tehnice direct în fața instanței de judecată.

Se anunță un proces dificil, în care cel puțin două dintre rudele victimelor cer pilotului daune în valoare totală de 600.000 de euro.

