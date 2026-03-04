Oamenii sunt nemulţumiţi de faptul că aproximativ 1.500 de angajaţi ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă.

Protestatarii strigă: "Luptăm şi câştigăm" şi cer demisia conducerii. Potrivit gorjeanul.ro, minerii şi energeticienii CE Oltenia au blocat o stradă din Târgu Jiu, fiind necesară intervenţia poliţiştilor de la Brigada Rutieră. Potrivit aceleiaşi surse, este aşteptată venirea altor angajaţi din unităţile CE Oltenia de la Motru, Jilţ şi Rovinari, scrie News.ro.

"Oamenii au venit să îşi apere locurile de muncă şi faptul că au fost minţiţi anul trecut, când li s-a spus că cel puţin până în luna august nu se întâmplă absolut nimic, plus că s-au săturat şi de mulţumirile care au fost în decembrie - ianuarie că lucrătorii din cadrul CEO au salvat sistemul energetic românesc. Oamenii s-au săturat de promisiuni, s-au săturat de mulţumiri şi efectiv acum protestează pentru păstrarea locurilor de muncă. A venit peste noapte un plan în care 1.476 de salariaţi o să fie daţi afară şi vă daţi seama că acest lucru creează o nemulţumire foarte mare în rândul tuturor salariaţilor. Sunt pe perioadă determinată, dar această perioadă determinată este de aproape patru ani, nu mai putem vorbi de persoane care lucrează de trei, şase, nouă luni, majoritatea au peste trei ani şi jumătate de când lucrează în cadrul companiei. Dacă statul român tot a sacrificat această companie şi spune că ia foarte mulţi bani din PNRR pentru închiderea acestei companii, atunci oamenii consideră că era normal să li se asigure şi lor protecţie socială şi o mică parte să se fi dus şi spre dumnealor. De la 1 aprilie (expiră cele 1.476 de contracte pe perioadă determinată n.r.), şi-au găsit şi un moment fantastic, înainte de sărbătorile pascale, un moment plin de cinism, lipsit de empatie. Cred că sunt în jur de 300 de persoane care protestează la ora actuală", a spus Gabriel Căldăruşe.

Potrivit reprezentanţilor companiei, la 25 februarie societatea înregistra 7.788 de angajaţi, din care 1.945 salariaţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată şi 5.841 cu contract pe perioadă nedeterminată.