Decinderi pe final de an în depozitele firmelor de curierat. Ce au găsit anchetatorii în colete, la percheziții

Stiri Diverse
30-12-2025 | 17:37
Este primul Revelion în care petardele și pocnitorile sunt interzise, iar în această perioadă polițiștii fac verificări dacă legea este respectată. Până acum, au confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice și au deschis peste 700 de dosare penale.

Iulia Ciuhu

La Botoșani, de exemplu, anchetatorii au verificat și depozitele firmelor de curierat, în căutare de colete suspecte.

La Botoșani, polițiștii au descoperit petarde și pocnitori livrate oamenilor prin colete. Anchetatorii de aici au făcut luni percheziții în depozitele a nouă firme de curierat din județ și au găsit în pachete peste 800 de kilograme de astfel de obiecte periculoase.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „Persoane juridice din România, autorizate să dețină și să comercializeze articole pirotehnice, au furnizat către persoane fizice astfel de articole, deși cunoșteau faptul că acestea din urmă nu sunt autorizate să desfășoare astfel de activități. Coletele au fost interceptate la mai multe firme de curierat si au fost confiscate de către polițiști”.

Acțiunea face parte dintr-o amplă campanie desfășurată de Poliția Română la nivel național, după modificarea din august a legii privind regimul materiilor explozive.

„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Polițiștii din toată țara au făcut aproape 1.800 de controale la persoane fizice și juridice autorizate. Au confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice și au deschis peste 700 de dosare penale.

Angelo Badea, comisar IGPR: „Principala modificare a fost interzicerea articolelor pirotehnice din categoria P1 și t1, respectiv petardele, pocnitorile si cele de scena, publicului larg. Prin urmare categoria F1 sunt singurele permise publicului larg, sunt acele lumânări de tort, artificii de brad, jerbe, vulcănași”.

Adică articole pirotehnice cu nivel scăzut de zgomot, pe care oamenii le caută mai puțin, spun specialiștii.

Costel Mardare, pirotehnist autorizat: „90% din toți clienții vor emițătoare de sunet și 10% parte de artificii de brad. Noi suntem vecini cu Ungaria, unde piața este liberă două clase peste noi, suntem vecini cu Bulgaria unde la fel piața este mai libera decât a noastră, neavând granițe, marfa intră liber”.

Achiziționarea, deținerea și folosirea articolelor pirotehnice interzise constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Aceeași pedeapsa este suportată și de comerciant.

Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile
Stiri actuale
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile

Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.

„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal
Stiri actuale
„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie au fost descoperite şi confiscate de poliţiştii de frontieră din Sectorul Călăraşi, în urma unor controale asupra a două autoturisme oprite în trafic.

Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat
Stiri actuale
Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat

Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în Târgovişte şi în comuna Băleni.

Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

