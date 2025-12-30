Decinderi pe final de an în depozitele firmelor de curierat. Ce au găsit anchetatorii în colete, la percheziții

Este primul Revelion în care petardele și pocnitorile sunt interzise, iar în această perioadă polițiștii fac verificări dacă legea este respectată. Până acum, au confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice și au deschis peste 700 de dosare penale.

La Botoșani, de exemplu, anchetatorii au verificat și depozitele firmelor de curierat, în căutare de colete suspecte.

La Botoșani, polițiștii au descoperit petarde și pocnitori livrate oamenilor prin colete. Anchetatorii de aici au făcut luni percheziții în depozitele a nouă firme de curierat din județ și au găsit în pachete peste 800 de kilograme de astfel de obiecte periculoase.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „Persoane juridice din România, autorizate să dețină și să comercializeze articole pirotehnice, au furnizat către persoane fizice astfel de articole, deși cunoșteau faptul că acestea din urmă nu sunt autorizate să desfășoare astfel de activități. Coletele au fost interceptate la mai multe firme de curierat si au fost confiscate de către polițiști”.

Acțiunea face parte dintr-o amplă campanie desfășurată de Poliția Română la nivel național, după modificarea din august a legii privind regimul materiilor explozive.

Polițiștii din toată țara au făcut aproape 1.800 de controale la persoane fizice și juridice autorizate. Au confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice și au deschis peste 700 de dosare penale.

Angelo Badea, comisar IGPR: „Principala modificare a fost interzicerea articolelor pirotehnice din categoria P1 și t1, respectiv petardele, pocnitorile si cele de scena, publicului larg. Prin urmare categoria F1 sunt singurele permise publicului larg, sunt acele lumânări de tort, artificii de brad, jerbe, vulcănași”.

Adică articole pirotehnice cu nivel scăzut de zgomot, pe care oamenii le caută mai puțin, spun specialiștii.

Costel Mardare, pirotehnist autorizat: „90% din toți clienții vor emițătoare de sunet și 10% parte de artificii de brad. Noi suntem vecini cu Ungaria, unde piața este liberă două clase peste noi, suntem vecini cu Bulgaria unde la fel piața este mai libera decât a noastră, neavând granițe, marfa intră liber”.

Achiziționarea, deținerea și folosirea articolelor pirotehnice interzise constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Aceeași pedeapsa este suportată și de comerciant.

