O femeie din Cluj, condamnată la închisoare după ce a făcut tranzacții de mii de lei cu un card găsit într-un mall

O femeie din Cluj ar putea sta ani buni după gratii după ce a făcut tranzacții de aproape 4.000 de lei cu un card pe care l-a găsit într-un mall.

Inițial, suspecta și-a recunoscut fapta și a promis restituirea banilor, dar apoi s-a făcut nevăzută. Magistrații au decis condamnarea ei la 2 ani și 8 luni de închisoare.

Femeia, o croitoreasă din Cluj, ar fi găsit cardul în toaleta unui mall și l-a luat imediat. Acesta avea pe spate un bilețel lipit pe care era scris codul PIN, așa că a mers direct la primul bancomat unde a verificat soldul și a început o adevărată sesiune de cumpărături.

În mai puțin de o oră, individa a făcut 14 tranzacții, dar a și retras mai multe sume de bani. În total, a cheltuit aproape 4 mii de lei din contul victimei, un cetățean vietnamez, care a observat lipsa banilor și a anunțat autoritățile.

În fața anchetatorilor, femeia și-a recunoscut fapta, ba chiar a promis că va restitui întreaga sumă. Totuși, până la pronunțarea sentinței, nu a înapoiat banii și nici nu s-a prezentat la termenele de judecată, deși fusese citată și la un moment dat s-a dispus chiar aducerea ei cu mandat.

Tribunalul Cluj a decis astfel condamnarea ei la o pedeapsă de doi ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru efectuare de operațiuni bancare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit.

Sentința nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel.

Deocamdată, femeia este de negăsit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













