Magistratul a ajuns la concluzia că perioada de peste 42 de zile petrecută de fostul candidat la prezidențiale în spatele gratiilor ar fi suficientă pentru a-l face pe Georgescu conștient de riscurile la care se expune în cazul în care ar comite noi infracțiuni.

De asemenea, judecătorul consideră că obiectivele care au stat la baza arestării preventive pot fi atinse și prin plasarea inculpatului în arest la domiciliu.

Soarta lui Călin Georgescu va fi decisă însă de Curtea de Apel București, acolo unde DIICOT a făcut contestație.