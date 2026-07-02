Viorel Pașca și membrii familiei sale au fost plasați sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor

Dosarul nr. 3639/19/P/2025, instrumentat de DIICOT, vizează destructurarea unui grup infracţional organizat complex, acuzat de trafic de persoane şi exploatarea vulnerabilităţii la o scară alarmantă în judeţul Bihor. Această investigaţie a scos la iveală modul în care sute de persoane vulnerabile - vârstnici, persoane cu dizabilităţi psihice grave şi oameni fără adăpost - au fost transformate în simple "surse de venit" sub paravanul unei activităţi caritabile.

Aceeaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective. Decizia instanţei nu este definitivă.

Cazul azilelor ilegale din Bihor

Potrivit DIICOT, Viorel Pașca, alături de soția și cei trei fii ai săi, ar fi constituit în 2020 un grup infracțional care ar fi operat sub paravanul Asociației „Dumbrava DPG”, fără autorizațiile necesare pentru furnizarea de servicii sociale sau medicale.

Procurorii susțin că persoane vulnerabile erau aduse din spitale și centre sociale, izolate de familii și lipsite de acte și bunuri, iar scopul rețelei ar fi fost obținerea veniturilor acestora și a donațiilor. La percheziții au fost găsite 409 persoane în 18 imobile din județul Bihor, iar anchetatorii susțin că, din 2006, în aceste locații au fost cazate peste 3.300 de persoane. Procurorii spun că prin activitatea asociaţiei lui Viorel Paşca s-ar fi creat un prejudiciu de circa 13.048.000 de lei.

Pentru a aduna probe privind infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea persoanelor vulnerabile, procurorii DIICOT s-au folosit și de o investigatoare sub acoperire.

Procurorii susțin că persoana angajată ca asistentă medicală nu avea niciun fel de pregătire în domeniul medical.

Din interceptări ar reieși că îngrijitoarele nu știau ce tratamente să administreze, iar în unele cazuri nu le furnizau pacienților nici măcar medicamentele prescrise de medici.

Abia anul trecut, în iulie 2025, Ministerul Muncii a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, după mai multe controale la DGASPC Mehedinți și Bihor. Aproximativ 300 de persoane s-au adunat în Piața Unirii din Oradea pentru a-l susține pe Viorel Pașca.

"Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menţinute într-o stare de dependenţă şi aservire, fără să le fie asigurate condiţiile minime necesare protejării sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă şi adecvată stării medicale şi diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecţiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicaţiilor medicale şi de către un personal necalificat şi insuficient", au precizat anchetatorii, potrivit Agerpres.