Metoda folosită de patronii unor firme de ridesharing pentru a face evaziune fiscală. Prejudiciul trece de 6 milioane de euro

Patronii unor firme alternative de taximetrie din Timișoara sunt bănuiți că ar fi cauzat statului un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

Procurorii DNA au făcut miercuri dimineață mai multe percheziţii în acest dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, schema prin care a fost fraudat statul a fost pusă la punct în 2021.

Atunci, patru suspecţi ar fi înfiinţat şapte firme de transport tip ride-sharing, însă nu pe numele lor, ci pe a unor oameni cu venituri mici. Aceştia, în schimbul a câteva sute de lei pe lună, acceptau să figureze în acte ca şi proprietari.

În realitate, afacerea era condusă de suspecţi. Avea peste 800 de şoferi şi ar fi avut încasări de peste 100 de milioane de lei, dar nu declarau veniturile, şi implicit, nu plăteau taxele obligatorii. În schimb, din banii obţinuţi şi-ar fi cumpărat case şi maşini de lux.

Mai multe persoane urmează să fie audiate la DNA Timişoara.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













