Metoda folosită de patronii unor firme de ridesharing pentru a face evaziune fiscală. Prejudiciul trece de 6 milioane de euro

15-10-2025 | 17:51
Patronii unor firme alternative de taximetrie din Timișoara sunt bănuiți că ar fi cauzat statului un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

Roxana Tivadar

Procurorii DNA au făcut miercuri dimineață mai multe percheziţii în acest dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, schema prin care a fost fraudat statul a fost pusă la punct în 2021.

Atunci, patru suspecţi ar fi înfiinţat şapte firme de transport tip ride-sharing, însă nu pe numele lor, ci pe a unor oameni cu venituri mici. Aceştia, în schimbul a câteva sute de lei pe lună, acceptau să figureze în acte ca şi proprietari.

În realitate, afacerea era condusă de suspecţi. Avea peste 800 de şoferi şi ar fi avut încasări de peste 100 de milioane de lei, dar nu declarau veniturile, şi implicit, nu plăteau taxele obligatorii. În schimb, din banii obţinuţi şi-ar fi cumpărat case şi maşini de lux.

Mai multe persoane urmează să fie audiate la DNA Timişoara.

Patronii unor firme de transport alternativ din Timișoara sunt bănuiți că ar fi cauzat statului un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, asta în contextul incertitudinilor globale.

