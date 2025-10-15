Evaziune fiscală uriașă în Timișoara: patroni de firme de ride-sharing, acuzați de un prejudiciu de 30 de milioane de lei

Stiri actuale
15-10-2025 | 13:34
×
Codul embed a fost copiat

Patronii unor firme de transport alternativ din Timișoara sunt bănuiți că ar fi cauzat statului un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

autor
Roxana Tivadar

Procurorii DNA au făcut miercuri dimineață mai multe percheziţii în acest dosar deschis pentru evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, schema prin care a fost fraudat statul a fost pusă la punct în 2021.

Atunci, patru suspecţi ar fi înfiinţat şapte firme de transport de tip ride-sharing, însă nu pe numele lor, ci pe al unor oameni cu venituri mici.

Aceştia, în schimbul a câteva sute de lei pe lună, acceptau să figureze în acte ca şi proprietari.

Citește și
Percheziții DIICOT
Percheziții în orașul Buziaș din județul Timiș. Doi bărbați, căutați pentru că ar fi furat produse din Franța de 40.000 euro

În realitate, afacerea era condusă de suspecţi. Avea peste 800 de şoferi şi ar fi avut încasări de peste 100 de milioane de lei, dar nu declarau veniturile, şi implicit, nu plăteau taxele obligatorii.

În schimb, din banii obţinuţi şi-ar fi cumpărat case şi maşini de lux.

Mai multe persoane urmează să fie audiate la DNA Timişoara.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, evaziune,

Dată publicare: 15-10-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Percheziții în orașul Buziaș din județul Timiș. Doi bărbați, căutați pentru că ar fi furat produse din Franța de 40.000 euro
Stiri actuale
Percheziții în orașul Buziaș din județul Timiș. Doi bărbați, căutați pentru că ar fi furat produse din Franța de 40.000 euro

Au fost percheziții, miercuri, în orașul Buziaș din județul Timiș. Polițiștii au căutat doi bărbați, înrudiţi între ei, dați în urmărire de autoritățile din Franța, după ce au furat dintr-un magazin produse electronice în valoare de peste 40.000 de euro.

Tânărul care a condus cu 161 km/h pe un bulevard din Constanța, reținut. Nu avea permis și a prezentat unul fals
Stiri actuale
Tânărul care a condus cu 161 km/h pe un bulevard din Constanța, reținut. Nu avea permis și a prezentat unul fals

Tânărul de 27 de ani care a condus, la sfârșitul săptămânii trecute, cu 161 km pe oră pe un bulevard din Constanța a fost reținut miercuri de polițiști pentru 24 de ore.

Încă o victimă a „metodei BNR” de înșelătorie. Femeie, păcălită să facă un credit de 90.000 de lei și să-i pună într-un cont
Stiri actuale
Încă o victimă a „metodei BNR” de înșelătorie. Femeie, păcălită să facă un credit de 90.000 de lei și să-i pună într-un cont

O femeie din Galați a căzut victimă unei înșelăciuni printr-o schemă foarte elaborată. A fost convinsă să facă un credit de 90.000 de lei și să transfere toți banii într-un cont de criptomonede.

Recomandări
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS
Stiri Sanatate
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea acesteia, în anul 2026, cu un sistem "modern, sigur şi accesibil".  

România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră
Stiri Economice
România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră

România va emite și ea un ”gold card”, precum cel lansat recent în SUA de Donald Trump, prin care cetățenii străini vor primi drept de ședere temporară în țara noastră, în schimbul unor investiții de minim 400.000 de euro.

 

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28