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Judecătoarea cunoscută pentru propoziția „M-a sunat Lia” se întoarce în magistratură după cinci luni de la pensionare

Stiri Justitie
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Judecatoarea ionela tudor
Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia", se reîntoarce în magistratură, urmând să activeze la Tribunalul Ilfov.

autor
Stirileprotv

Ionela Tudor a activat la Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost vicepreşedinte al acestei instanţe şi şefă a Secţiei a X-a contencios administrativ, informează agenția de presă de stat Agerpres.

Ea a ieşit la pensie pe 15 februarie, prin decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan. După cinci luni a solicitat CSM să se reîntoarcă în magistratură, cerere care i-a fost admisă.

Conform Legii 303/2022, judecătorii care se reîntorc în magistratură primesc în plus la indemnizaţie 15% din pensia de serviciu.

Printre procesele pe care Ionela Tudor le-a soluţionat de-a lungul timpului se află şi un dosar în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, motivând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului".

Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder.

În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a șoptit: "M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă.

A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat". 

Lia Savonea a confirmat discuția telefonică, spunând că tocmai primise o întrebare de la un jurnalist legată de dosarul Vanghelie și i-ar fi cerut colegei sale să îl lămurească. Însă, când s-a întors la conferința de presă, Ionela Tudor i-a citit președintei Curții un mesaj pe care îl avea în telefon. În acele momente un jurnalist tocmai întrebase despre o posibilă imixtiune a fostului ministru Cătălin Predoiu.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței

Sursa: Agerpres

Etichete: magistrati, pensie, CSM, justitie, tribunal,

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