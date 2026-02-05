Ionela Tudor a devenit celebră pentru propoziţia "m-a sunat Lia".

"Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10 februarie, a doamnei judecător Ionela Tudor, preşedinte al Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice a Curţii de Apel Bucureşti, delegată în funcţia de vicepreşedinte al acestei instanţe", se arată în minuta deciziei de joi.

În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor a activat iniţial la avocată (1998 - 2004), pentru ca apoi să intre în magistratură, fiind pe rând judecătoare la Judecătoria Feteşti, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Bucureşti (2017 - 2021), iar din anul 2023 activează la Curtea de Apel Bucureşti.

Printre procesele pe care le-a soluţionat se află şi un dosar în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, motivând "nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului".

Momentul de la Curtea de Apel București

Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder. În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: "M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă. A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: "Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat".

Acest episod venea să confirme ceea ce presa relatase în decursul timpului despre influenţa şefei Instanţei supreme asupra altor judecători din sistem.