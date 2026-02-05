Ionela Tudor a devenit celebră pentru propoziţia "m-a sunat Lia".

"Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10 februarie, a doamnei judecător Ionela Tudor, preşedinte al Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice a Curţii de Apel Bucureşti, delegată în funcţia de vicepreşedinte al acestei instanţe", se arată în minuta deciziei de joi.

În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor a activat iniţial la avocată (1998 - 2004), pentru ca apoi să intre în magistratură, fiind pe rând judecătoare la Judecătoria Feteşti, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Bucureşti (2017 - 2021), iar din anul 2023 activează la Curtea de Apel Bucureşti.

Printre procesele pe care le-a soluţionat se află şi un dosar în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, motivând "nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului".

Citește și
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un accident rutier în Timiş. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un accident rutier în Timiş. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital

Momentul de la Curtea de Apel București

Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder. În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: "M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă. A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: "Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat".

Acest episod venea să confirme ceea ce presa relatase în decursul timpului despre influenţa şefei Instanţei supreme asupra altor judecători din sistem.