Iordache: Secţia pentru anchetarea magistraţilor, un câştig al reformei în justiţie

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri seara, la Digi24, că înfiinţarea secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor este un câştig al reformei în justiţie şi că ar fi bine ca această structură să devină direcţie.

Fostul ministru al Justiţiei a mai spus că săptămâna viitoare vor fi reluate dezbaterile pe Codul penal, inclusiv definirea abuzului în serviciu, el afirmând că ar mai da Ordonanţa 13, relatează news.ro

”Eu şi la Comisia de la Veneţia am spus că un câştig al acestei reforme în justiţie este şi înfiinţarea acestei secţii. Factorul politic e extras cu totul din numirile care se fac la această secţie de investigare. (...) La dezbaterile în Parlament, judecătorii au fost cei care ne-au solicitat înfiinţarea acestei secţii specializate. Luaţi în calcul numai magistraţii care protestează? Pe cei care nu protestează şi au fost de acord cu această secţie nu îi luaţi în calcul? Judecătorii au vrut să se ia presiunea pe care o exercitau procurorii DNA. Argumentele pe care le-au avut asociaţiile fie ale judecătorilor, fie ale magistraţilor, au fost că e anormal că un procuror DNA care stă în sală lângă judecător poate spune: dacă nu ţineţi cont de concluziile pe care noi le punem, după aceea ne ocupăm noi de dumneavoastră. Prin presiunea pe care un procuror DNA o exercita asupra unui judecător, actul de justiţie putea fi viciat”, a declarat Florin Iordache.

Potrivit lui Iordache, e greşit să se spună că secţia specială pentru magistraţi a fost scoasă din subordinea procurorului general. Pe de altă parte, deputatul PSD a susţinut că s-ar justifica transformarea secţiei în direcţie, având în vedere încărcătura mare de dosare.

„În cadrul comisiei speciale, s-a spus că e prea mult să se facă direcţie, pentru că cei 15 procurori nu au încărcătură foarte mare, dar, de-a lungul timpului, au apărut în spaţiul public informaţii că peste 50% din magistraţii români au avut dosare, din oficiu sau plângeri din partea justiţiabililor. Acum, secţia are în cercetare peste 1.500 de dosare. Au fost închise în perioada până să fie operaţională secţia, alte câteva mii de dosare până când a intrat în vigoare secţia”, a mai spus Florin Iordache.

Totodată, el a subliniat că cel mai mare câştig al acestor trei legi ale justiţiei e tocmai separarea carierelor, adică un tânăr când a finalizat Institutul Naţional al Magistraturii intră în carieră şi va deveni fie judecător şi ierarhic merge până la Înalta Curte, fie procuror şi, în funcţie de vechime şi examene, până la Parchetul General.

Totodată, Florin Iordache a afirmat că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar mai da o dată OUG 13, împotriva căreia au protestat în stradă sute de mii de oameni la începutul anului 2017.

Întrebat dacă ar face acest lucru, Iordache a răspuns: „Da. Atâta timp cât avem o decizie a Curţii Constituţionale, OUG 13 nu a fost cred că îndeajuns de explicată şi eu nu am fost destul de susţinut de colegii mei. Când colegii mi-au reproşat că am adoptat-o, am făcut un pas în spate. Vi se pare normal că oameni, pentru sume infime, primari, viceprimari, chiar dacă au fost achitaţi să îşi piardă mandatul?”.

În legătură cu pragul la abuzul în serviciu, Iordache a spus: „Dacă era după mine, eu am fost susţinătorul OUG 13, în acel context, acel prag pe care l-am stabilit şi îl susţin şi acum: 50.000 de euro. Argumentul era că în codul vamal sau în legislaţia specială până la 50.000 erau prejudicii care, dacă se achitau, respectiva persoană nu primea pedeapsă”.

El a spus că trebuie să fie discutate, în afară de prag, şi „foloasele - patrimoniale, neptrimoniale”.

„Au fost nenumărate dezbateri, multe redefiniri. Cred că vom relua săptămâna viitoare dezbaterile la Codul Penal. Avem o decizie la PSD şi aşteptăm reacţia ministrului Toader, ca acele articole care au fost declarate constituţionale să fie adoptate prin ordonanţă. Nu s-a mai întâmplat. Urmează să vedem poziţia ministrului Toader”, a mai declarat Florin Iordache.

Întrebat de ce nu vrea Tudorel Toader să pună în aplicare o decizie a PSD, el a răspuns: „Vom vedea săptămâna viitoare. Este o amânare de cel puţin două luni de zile. Eu personal nu sunt foarte fericit. Dacă am şti că acestea vor fi trecute prin ordonanţă, ne-am canaliza pe celelalte. Şi am încheia dezbaterea pe justiţie. Abuzul în serviciu trebuie rediscutat, cu toţi la masă”.

Întrebat dacă va creşte pragul la abuzul în serviciu, Iordache a replicat: „Ne obligă decizia Curtii. Dacă a fost 200.000 lei e prea mult, nu am un răspuns. La acest moment nu ştiu”.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer