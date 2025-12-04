Dosare penale deschise de Parchetul General, după ce mai mulți magistrați au fost amenințați cu moartea

04-12-2025 | 13:06
judecator
Parchetul General anunţă, joi, că a deschis trei dosare penale, care vizează tot atâtea persoane, care au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii.

”În cursul zilei de astăzi, 4 decembrie 2005, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 3 suspecţi, persoane fizice fără calitate specială, în cadrul a trei dosare penale distincte, pentru săvârşirea unor infracţiuni de instigare publică”, a transmis, joi, Parchetul General.

Instituţia precizează că infracţiunile care fac obiectul celor trei dosare penale constau în fapte de îndemnare a publicului, prin intermediul unor mesaje scrise pe o platformă online, să săvârşească infracţiuni de omor/omor calificat/ultraj judiciar împotriva magistraţilor români şi/sau a membrilor de familie ori a apropiaţilor acestora.

”Cele trei dosare penale au fost constituite în urma denunţului formulat, în luna septembrie 2025, de către Consiliul Superior al Magistraturii”, a precizat Parchetul General.

Magistraţii s-au opus constant în ultimele luni proiectului de lege care vizează creşterea vârstei de pensionare şi micşorarea cuantumului pensiei, iar unii au ales să protesteze prin amânarea pentru perioade lungi de timp a termenelor unor procese. Acest lucru a generat nemulţumiri în societate.

