Doi oameni de afaceri din Voluntari, cercetați pentru evaziune fiscală. Trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de lei

Cei doi oameni de afaceri din Voluntari, perchezitionati marți de procurorii DNA pentru evaziune fiscala cu masini second hand, au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile.

Corespondent PROTV: „Cei doi oameni de afaceri nu au voie să ia legătura cu martorii în niciun fel. Martorii din dosar nu au voie să părăsească țara fără acordul procurorilor și totodată și trebuie să se prezinte de câte ori sunt chemați la sediul Poliției Voluntari pentru controlul judiciar. Unul dintre ei trebuie să plătească această cauțiune mare, de 1.000.000 lei, ținând cont de prejudiciul mare din acest dosar, spun procurorii DNA. Vorbim de 29 de milioane de lei, ceea ce înseamnă vânzarea de mașini second hand.

Cei doi oameni de afaceri cumpărau aceste autoturisme din străinătate prin intermediul unei firme care își are sediul aici, în această curte comună cu alte afaceri perfect legale. După cum vedeți, nicăieri nu scrie numele firmei pe care cei doi o administrau, iar asta ridică suspiciuni pentru anchetatori. Singurul loc în care puteai să găsești numele acestei firme era pe coșurile de gunoi acolo, de culoare galbenă. Astfel, cei doi desfășurau această activitate de câțiva ani de zile.

Erau rude între ei, iar mașinile pe care le cumpărau din străinătate le vindeau apoi în țară. Trebuiau să plătească TVA pentru ele. În acel moment. Prun, procurorii DNA în unele luni vând, vindeau și 200 de mașini. Cum vă spuneam, desfășurau activitatea destul de discretă în această curte comună cu alte afaceri. Spuneau cei care au afaceri în această zonă că au fost sunați de clienți speriați când au văzut mașinile lucrătorilor ANAF Antifraudă, procurorii DNA și dubele mascaților care făceau ieri percheziții în această curte.

Oamenii s-au speriat, le-au cerut celorlalți patroni explicații. Însă cei care desfășoară aici activitatea, vecini cu cei cercetați pentru această presupusă activitate infracțională, nu au nicio legătură cu cazul. De altfel, afacerile lor nu au nicio legătură cu vânzarea de mașini second-hand.”

