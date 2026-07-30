Una dintre suspecte a fost prinsă de procurorii Parchetului General când primea o parte din banii ceruți.

Anchetatorii Parchetului General au descins pe terasa unde suspecta tocmai primise un plic cu bani. Femeia ar fi cerut acești bani unui tunisian în schimbul promisiunii că îi va obține cetățenia română, spun procurorii. Anchetatorii au numărat banii de față cu suspecta și cetățeanul tunisian. Și au ajuns la 7.500 de euro.

Corespondent Știrile ProTV: „După flagrant, suspecta, care s-a prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să dea orice explicație, a fost reținută de procurorii Parchetului General. Iar un judecător a arestat-o preventiv pentru 30 de zile. De aceeași soartă a avut parte și o altă suspectă care, la sfârșitul anului trecut, i-ar fi luat aceluiași tunisian 5.000 de euro ca să îi rezolve în mod fraudulos cetățenia română, spun procurorii.”

Femeia este acuzată că, împreună cu un ucrainean, ar fi comandat unei grupări din țara vecină un set de acte false, din care ar fi rezultat că bunicii tunisianului s-au născut în Regiunea Odesa. Actele urmau să fie depuse la Autoritatea Națională pentru o pretinsă redobândire a cetățeniei române.

Corespondent Știrile ProTV: „Ancheta Parchetului General ar fi scos la iveală și faptul că aceeași suspectă ar fi reușit în mod fraudulos să convingă un funcționar al Autorității pentru Cetățenie să înregistreze cinci solicitări de redobândire a cetățeniei. Asta chiar dacă pretendenții nu s-ar fi prezentat personal. O ipoteză pe care însă oficialii Autorității o resping.”

Avocații celor două suspecte au refuzat să comenteze acuzațiile și arestarea lor preventivă.