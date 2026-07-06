Magistrații au apreciat că persoanele au primit îngrijiri, chiar dacă asta se întâmpla într-un cadru neautorizat.

Judecătorii au verificat nu dacă familia Pașca e vinovată de ceva, ci dacă se impune, la acest moment, cea mai aspră formă privativă de libertate, anume arestarea lor timp de 30 de zile.

Această măsură se aplică în primul rând dacă suspecții reprezintă un pericol pentru victime sau pentru urmărirea penală, fiind lăsați în libertate. Iar judecătorii au constatat că toate presupusele victime au fost luate din cămine și duse în alte centre și spitale, iar toate probele relevante au fost deja ridicate de DIICOT.

Judecătorii au ținut cont și că persoanele din căminele familiei Pașca beneficiau constant de hrană, haine, medicamente și acces la servicii medicale, chiar dacă spațiul în care stăteau nu era autorizat și nu respecta standardele legale.

Chiar dacă procurorii îi acuză pe suspecți că urmăreau să obțină venituri inclusiv din ajutoare de înmormântare, judecătorii au apreciat că suspecții s-au interesat să înmormânteze creștinește pe cei care mureau și nu îi abandonau.

Poate cel mai important aspect apreciat de judecători a fost că alternativa, pentru cea mai mare parte dintre beneficiari, în lipsa adăpostului asociației Dumbrava, ar fi fost ca aceștia să ajungă iar în stradă.

Și ținând cont că până acum niciunul dintre inculpați nu ar fi încercat să influențeze martori sau să altereze și să distrugă probe, e suficient pentru moment plasarea lor sub control judiciar, spun magistrații.

O măsură contestată deja de avocatul familiei Pașca. Cazul a stârnit o reacție puternică în opinia publică. Duminică seara, în Oradea, a fost un miting de susținere a familiei Pașca.