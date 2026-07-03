Judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă și i-au plasat pe cei doi soți și pe cei trei fii ai lor sub control judiciar. În ciuda acuzațiilor făcute de procurori, și vineri la poarta căminelor administrate de Viorel Pașca au venit pacienți care vor să stea acolo, la recomandarea unor angajați din spitale.

După 48 de ore de când a luat de procurorii DIICOT, Viorel Pașca a revenit la căminele în care îngrijea peste 400 de persoane. A semnat controlul judiciar, apoi a dorit să le arate jurnaliștilor în ce condiții stăteau bătrânii în casele lui. Dar și să ofere răspunsuri la acuzațiile pe care i le aduc procurorii.

Viorel Pașca: ”Trafic de persoane? Pe cine am traficat eu când ei i-au trimis la mine! Grup infracțional organizat, eu soția și pruncii.”

Una din principalele acuzații ale procurorilor este că familia Pașca ar fi obținut venituri de pe urma persoanelor vulnerabile pe care le-ar fi controlat pentru că acestea nu ar fi putut decide singure ori nu se puteau întreține. Inclusiv bani din ajutorul de înmormântare.

Viorel Pașca: ”N-am cerut și n-am primit niciodată niciun leu de la primărie ajutor de înmormântare. Din cei care au decedat, poate că unul din 20 a avut pensie.”

O altă acuzație se referă la lipsa îngrijirilor sau a tratamentului medical. Un pacient ar fi fost lăsat să sufere deși avea nevoie de morfină spun procurorii.

Viorel Pașca: ”Nu l-au trimis la un azil care are îngrijire la domiciliu. De ce? Pentru că nu l-au primit, pentru că omu nu avea niciun leu. De ce nu l-au trimis în altă parte? Pentru că nu l-a vrut nimeni. Suntem singurii care am acceptat. Când a ajuns aici omul avea nevoie de tratament zilnic, pastile sau să fie pansat. Dacă la un moment dat starea lor se înrăutățea, sunam ambulanța.”

Managerul spitalului Oradea confirmă că familia Pașca trimitea frecvent pacienți care nu reprezentau o urgență, dar care aveau nevoie de tratament.

Dr. Hadrian Borcea șef UPU Oradea: ”Era așa un fel de abuzare a sistemului de urgență.

Procurorii îi mai acuză și că nu au supravegheat constant pacienții care s-ar fi agresat, ajungându-se chiar la un viol.

Viorel Pașca: ”Parțial există adevăr în ele, unde sunt 400 de oameni din toată țara, e posibil să apară mici chestii, să se certe doi trei oameni. De-a lungul timpului fiind multe persoane într-un loc, de 20 de ani apar și relații, bărbați și femei nu le poți împiedica.”

În timp ce Viorel Pașca oferea explicații pentru fiecare acuzație, în curtea adăpostului său a apărut un bărbat care a cerut să fie cazat acolo.

”I-am dat la nepot casa și nepotul e plecat în lume și am rămas fără casă și vreau să mă dau pe mâna la domnu.

-De ce nu mergeți la stat?

-Acolo cere prea mult, o mie de euro pe lună, și n-am atâta pensie.

Pașca: Toată lumea o să creadă că am regizat-o.

-Și am fost în Salonta și acolo mi-o spus că la domnu Pașca.

-Când?

-Azi dimineață la 10.

-Unde cine v-a zis?

-Acolo lângă spital.”

Bărbatul a fost invitat să locuiască în ce casă dorește. După întreaga aventură penală, Viorel Pașca susține că va continua să primească oameni sărmani și că a găsit o soluție să intre în legalitate.

Viorel Pașca: „O să fac un lucr, care mai legal de atât nu se poate. O să iau 15 persoane, bolnavi, bătrâni, de fapt nu le iau eu că o să le aducă ei și o să trec casa pe numele lor. Fiind proprietari ai casei, cine ce treabă mai are cu ei?”

Faptul că familia Pașca oferea servicii de asistență socială fără niciun fel de autorizații era cunoscut de toate autoritățile inclusiv Avocatul Poporului. Într-o recomandare trimisă Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități e menționat că mai multe spitale trimiteau bolnavi către asociația familiei Pașca în lipsa locurilor în centrele DGASPEC. Inclusiv spitale din București. Iar medicii precizau atunci că Asociația Dumbrava "era plasa de urgență pentru multe situații sociale, aflate în unități sanitare în contextul în care administrațiile publice erau depășite de complexitatea și volumul cazurilor.

Sutele de pacienți preluați acum două zile din locuințele familiei Pașca au fost distribuiți de Ministerul Muncii la alte centre ale statului sau spitale. Lista nu a fost făcută până acum publică.