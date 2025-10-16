Doi procurori români investighează acuzaţiile de genocid în Ucraina. Mii de refugiaţi ucraineni au fost audiaţi în România

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în România au fost audiaţi în cadrul dosarului internaţional privind acuzaţiile de genocid din Ucraina.

De asemenea, persoanele rănite din Ucraina şi tratate în spitalele din România au fost audiate.

Alex Florenţa a afirmat, joi seară, la Radio România Liberă, că doi procurori români lucrează în dosarul internaţional care urmăreşte colectarea dovezilor de genocid în Ucraina.

„Sunt doi procurori în momentul de faţă, unul desemnat expres, celălalt cu rol de supleant în momentul în care titularul lipseşte dintr-un motiv sau altul. Nu pot da date concrete, pentru că, vă daţi seama, este un caz foarte sensibil în acest moment. În schimb, fiecare stat îşi aduce contribuţia la această anchetă printr-o gamă largă de investigaţii”, a afirmat Florenţa.

Acesta a explicat care a fost rolul ţării noastre: „România a procedat, la momentul acelui val de imigranţi, de refugiaţi din Ucraina, la audierea marii majorităţi a refugiaţilor, ceea ce a presupus un efort uriaş. Da, a fost audiată o mare parte dintre aceşti refugiaţi. Sunt mii de astfel de audieri. Sunt în special cei care prezentau urme ale conflictului militar, care reclamau eventuale lipsiri de libertate, încarcerări ilegale şi aşa mai departe. Tot acest bagaj informativ este livrat către, să-i spunem, acest centru de comandă, ca să înţeleagă mai bine lumea, deşi este un termen militar, nu juridic.”

Florenţa a precizat că centrul de comandă, unde au fost transmise documente în urma audierilor cetăţenilor ucraineni, se află la Haga.

„Acesta este, în momentul de faţă, constituit la Haga, în sediul Europol. (...) Toate statele din Estul Europei care fac parte din această echipă comună de anchetă îşi aduc contribuţia prin astfel de elemente probatorii. Ele diferă de la o ţară la alta, evident, nu sunt aceleaşi. (...) Se urmăreşte şi înfiinţarea unui tribunal special pentru investigarea acestei infracţiuni pe baza acestor elemente probatorii adunate”, a mai declarat procurorul general.

Întrebat dacă au fost audiaţi şi militari răniţi şi trataţi în România, Florenţa a răspuns afirmativ:

„Da, toate persoanele care erau internate în spitale româneşti, ca urmare a unor astfel de răni, tulburări psihice şi aşa mai departe, au fost audiate. De altfel, există şi un formular pe site-ul Ministerului Public pentru toate persoanele care se mai refugiază din Ucraina şi care au astfel de aspecte de semnalat; ele sunt traduse în ucraineană şi aşa mai departe, pentru a facilita mult mai mult interacţiunea cu refugiaţii”, a adăugat Florenţa.

