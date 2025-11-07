Diana Șoșoacă, chemată la Parchet pentru propagandă legionară. „Trăiască Legiunea și Căpitanul. Rușine tuturor”

07-11-2025 | 09:43
diana sosoaca
Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.

Sabrina Saghin

Lidera S.O.S. România a mai fost chemată la Parchet în urmă cu o lună, atunci când a fost informată de procurori că are calitatea de inculpată. Totuşi, ea a refuzat atunci să dea declaraţii în dosar.

Procurorii cer ridicarea imunității parlamentare

În luna septembrie, procurorul general Alex Florenţa a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de comiterea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanităţii şi crime de război, precum şi fapta de a promova în public idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public; ultraj.

Ca reacţie, Diana Şoşoacă a declarat că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă „o tentativă de execuţie politică".

Diana Șoșoacă a fost implicată în incidente și omagieri controversate

De-a lungul timpului, Diana Şoşoacă a fost implicată în mai multe evenimente de violenţă fizică şi verbală.

diana sosoaca
Cererea Parchetului General de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, anunțată în Parlamentul European. Cum a reacționat VIDEO

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ la adresa Dianei Şoşoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu, afirmând că: „Nimeni nu l-a egalat vreodată".

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă a intrat atunci live pe YouTube şi l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât „Trăiască Legiunea şi Căpitanul", care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!", spunea Şoşoacă.

La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot", declara Diana Şoşoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În decembrie 2021, o jurnalistă din Italia depune plângere penală împotriva Dianei Şoşoacă, pe care o acuză că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din Bucureşti din cauza neînţelegerilor legate de un interviu. 

