Bărbatul – magistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin – a fost reținut după ce a provocat un scandal pe terasa unui club din județul Hunedoara. A folosit inclusiv un spray lacrimogen și a tras cu o armă letală în timp ce polițiștii încercau să-l imobilizeze.

Din fericire, nu a rănit pe nimeni. Potrivit anchetatorilor, acesta are permisul de port-armă anulat. El a declarat că avea arma cu el pentru că... ar fi ținta unui asasinat.

Procuror: „S-a făcut dreptate și sper să obțin dreptatea și mai departe. Am încredere în justiția din România și sper ca nimeni să nu mai treacă prin ce am trecut eu.”

Cosmin Muntean – expert Biroul de Informare și Relații Publice Alba Iulia: „A respins propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul – procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Curtea de Apel a dispus punerea în libertate deîndată a inculpatului.”

Reporter: De ce aveați arma la dumneavoastră? De ce ați tras cu arma?”

Procuror: „Nu am tras cu arma. Aveam arma pentru a mă apăra.”

Reporter: De cine?”

Procuror: „De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulți ani.”

Reporter: Cine vrea să vă asasineze?”

Procuror: „Mafia din Banat și mafia resurselor.”

Procurorul George Bucurică a făcut declarațiile pe holul Curții de Apel Alba, înainte să fie prezentat unui judecător.

Filmul evenimentelor

Incidentul care l-a adus în această situație s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe o terasă din localitatea Ribița, în județul Hunedoara. Acesta ar fi făcut scandal, iar cineva a chemat poliția.

Tânără: „Un domn a mers cu pistolul și a amenințat mai multă lume. Intrase cu mănuși și era îmbrăcat foarte ciudat.”

Agenții ajunși la fața locului i-au cerut procurorului să se legitimeze, dar acesta ar fi refuzat și a folosit un spray lacrimogen ca să scape, spun anchetatorii. Apoi ar fi fugit pe un câmp din apropiere, iar când a fost prins, ar fi tras cu arma.

Din verificările făcute de anchetatori reiese că procurorul nu și-ar fi depozitat armele în casetă metalică, așa cum prevede legea, iar din acest motiv a rămas fără permis de port-armă la sfârșitul lunii trecute.

Simona Harbuzaru – purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin: „A fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară a fost dispusă anularea dreptului de port și folosire a armelor, acesta având obligația de a preda la un armurier autorizat, în termen de 30 de zile.”

Cosmin Boloșin este avocat și îl cunoaște pe procurorul Bucurică.

Cosmin Boloșin – avocat: „Acum câțiva ani de zile a avansat la Parchetul de lângă Tribunalul Caraș-Severin. A avut funcția de procuror judiciarist – era cel care se ocupa, efectiv, de dosarele care erau în instanță, pentru a susține, mă rog, cauzele parchetului. Poate că a avut o răbufnire, să spun așa, de orgoliu.”

Până la această oră, Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin nu a răspuns solicitării de a transmite un punct de vedere în legătură cu activitatea procurorului. Acesta este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor, uz de armă fără drept, tulburarea liniștii publice, port fără drept de obiecte periculoase și ultraj.