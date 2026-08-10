Potrivit anchetatorilor, acesta avea anulat permisul de port-armă.

Corespondent PROTV: „Potrivit anchetatorilor, duminică, după ora 2:00 dimineața, procurorul a intrat pe terasa unui club din comuna Ribița, județul Hunedoara. La petrecere se aflau aproape 100 de persoane. Acesta avea asupra lui un cuțit, un spray iritant-lacrimogen și o armă letală, în condițiile în care permisul îi era anulat de la sfârșitul lunii trecute. Un echipaj de poliție care a ajuns la fața locului i-a cerut să se legitimeze, însă procurorul a refuzat și a folosit spray-ul lacrimogen, încercând să își piardă urma, mai spun anchetatorii.

În timp ce a fost prins de polițiști și încercau să-l imobilizeze, procurorul a folosit pistolul și a tras în aer. Din fericire, nu a rănit pe nimeni, iar individul a fost reținut.

Procurorul, care lucrează în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, este cercetat pentru mai multe infracțiuni: nerespectarea regimului armelor, uz de armă fără drept, tulburarea liniștii publice, port fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

Bărbatul urmează să ajungă luni în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.”