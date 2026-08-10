Procurorul a fost reţinut după ce ar fi produs un scandal într-un local public din Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie ar fi folosit un spray lacrimogen şi ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.

Prezentat, luni, Curţii de Apel (CA) Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă CA Alba Iulia, procurorul a declarat jurnaliştilor, înaintea începerii şedinţei de judecată, că nu a tras cu arma.

El a susţinut că avea arma pentru a se "autopăra".

Întrebat de cine anume, procurorul a răspuns că de cei care încearcă să îl "asasineze de mai mulţi ani", respectiv de "mafia din Banat", scrie Agerpres.

Procurorul a mai susţinut că nu a mers la discotecă cu arma.

Un procuror a fost reţinut, duminică noaptea, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie a folosit un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.

Este vorba de procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Acesta este acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj.

"La data de 09.08.2026, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din comuna Ribiţa, jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuţit, un spray iritant lacrimogen, precum şi o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condiţiile în care IPJ Caraş Severin - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase a dispus la 27.07.2026 anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din 06.08.2026. În jurul orei 03:00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliţie, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliţie care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliţie, ar fi tras fără drept cu arma letală deţinută asupra sa", a transmis, luni, Parchetul General într-un comunicat de presă.

Ancheta este realizată de Parchetul de pe lângă CA Alba Iulia.