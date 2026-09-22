Potrivit Agerpres, declaraţia a fost făcută la tradiţionalul mic dejun de afaceri organizat de Camera Americană de Comerţ din Bulgaria (AmCham), la care au participat reprezentanţi ai guvernului, ai mediului de afaceri şi ai corpului diplomatic.

AmCham este o Cameră de Comerț Americană, adică o organizație de afaceri independentă, fără scop lucrativ, care promovează comerțul și investițiile între Statele Unite și o țară străină gazdă. În România, Camera de Comerț Americană AmCham a avertizat în iulie că, ”din perspectiva mediului de afaceri, România traversează un moment decisiv pentru credibilitatea sa”.

"Programul guvernului se bazează pe doi piloni principali, strâns legaţi între ei: destructurarea modelului oligarhic şi combaterea corupţiei, pe de o parte, şi accelerarea dezvoltării economice a ţării, pe de altă parte", a declarat Radev în deschiderea evenimentului.

La întâlnire au participat Aleksandăr Pulev, vicepremier şi ministru al economiei, investiţiilor şi industriei, Ivan Vasilev, ministrul inovaţiei şi transformării digitale, Nikolai Naidenov, ministrul justiţiei, Liubomira Ganceva, ministru adjunct al energiei, precum şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din Bulgaria.

Discuţiile dintre membrii guvernului şi reprezentanţii AmCham s-au desfăşurat cu uşile închise.

Radev a susţinut că influenţa oligarhiei asupra deciziilor politice a fost eliminată, dar a subliniat că lupta împotriva modelului oligarhic nu s-a încheiat.

"Am înlăturat deja oligarhia din zona puterii politice. Nu mai poate dicta telefonic guvernului bulgar ce trebuie să facă. Dar acesta este doar începutul drumului spre destructurarea modelului oligarhic de guvernare. Este o luptă foarte dificilă şi nu am încheiat-o", a declarat premierul.

Potrivit acestuia, guvernul lucrează acum pentru a bloca accesul oligarhiei la resursele publice. Executivul anulează proceduri de achiziţii publice considerate compromise, verifică alte proceduri şi efectuează controale.

"În acest fel eliminăm posibilitatea ca oligarhia să exercite influenţă", a spus Radev.

Următoarea etapă va consta în continuarea verificărilor şi în cooperarea cu serviciile partenere din străinătate pentru identificarea activelor, proprietăţilor şi activităţilor unor cetăţeni bulgari în afara ţării, despre care autorităţile consideră că au fost dobândite cu încălcarea legii.

Premierul Bulgariei: "Avem deja rezultate"

"Avem deja rezultate", a afirmat premierul, referindu-se la informaţiile primite privind zborurile internaţionale efectuate de liderul Mişcării pentru Drepturi şi Libertăţi, Delian Peevski. "Acestea sunt fapte", a adăugat el.

Radev a precizat că operaţiunea va viza şi persoanele despre care autorităţile consideră că acţionează ca interpuşi pentru interese oligarhice.

Guvernul urmăreşte, în paralel, să creeze mecanisme care să împiedice recâştigarea controlului asupra instituţiilor. În acest scop, autorităţile intenţionează să dezvolte în continuare platforma SIGMA.

Potrivit lui Radev, eliminarea modelului oligarhic este esenţială pentru accelerarea dezvoltării Bulgariei. În opinia sa, dacă această problemă nu va fi rezolvată, eforturile mediului de afaceri de a contribui la dezvoltarea ţării vor fi limitate.

Un alt obiectiv strategic al guvernului este schimbarea modelului de dezvoltare economică.

Radev consideră că modelul actual, bazat în principal pe consum şi salarii mici, şi-a atins limitele şi nu mai poate susţine dezvoltarea economică a ţării.

În locul acestuia, guvernul urmăreşte un model bazat pe productivitate ridicată, economie bazată pe cunoaştere, competitivitate sporită, atragerea agresivă a investiţiilor, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a climatului investiţional şi stimularea activităţii economice.

"Dacă vom reuşi, vom creşte produsul intern brut şi vom duce economia ţării pe o altă orbită", a declarat premierul.

Radev a anunţat şi că discuţiile privind legislaţia referitoare la parteneriatele public-private sunt aproape de finalizare. Guvernul intenţionează să folosească atât concesiunile, cât şi parteneriatele public-private pentru dezvoltarea infrastructurii strategice a Bulgariei.

Premierul a legat investiţiile în conectivitate de dezvoltarea regiunilor, reducerea disparităţilor regionale, combaterea problemelor demografice şi creşterea activităţii economice.

"Vom încerca să atragem finanţare de pe pieţele de capital şi din fonduri, astfel încât să aducem capital privat şi iniţiativă privată", a spus Radev.

Premierul a evidenţiat şi componenta externă a politicii guvernului, subliniind că proiectele de infrastructură strategică nu trebuie privite doar din perspectiva teritoriului naţional.

"Nu considerăm proiectele de infrastructură strategică drept proiecte limitate la teritoriul ţării. Le-am adus în sfera politicii europene şi globale, ca parte a unor coridoare paneuropene şi transcontinentale", a declarat Radev.

Potrivit premierului, Bulgaria devine un punct important în aceste procese şi participă la discuţiile privind viitorul Europei şi relaţia cu Statele Unite, pe care le-a descris drept un partener strategic esenţial pentru Sofia.

Radev a subliniat că schimbarea nu ţine doar de poziţia geografică a Bulgariei, ci şi de politica activă a guvernului în relaţia cu instituţiile europene, în vederea dezvoltării conectivităţii.

"Bulgaria trebuie, în sfârşit, să îşi valorifice cu adevărat poziţia geografică", a adăugat premierul.

În faţa reprezentanţilor mediului de afaceri, Radev a vorbit şi despre Planul naţional de redresare şi rezilienţă, subliniind că prioritatea nu este doar atragerea fondurilor, ci mai ales implementarea reformelor asumate.

În opinia sa, schimbarea modelului economic poate fi realizată doar printr-o cooperare strânsă între stat şi mediul de afaceri.

Directorul executiv al AmCham, Ivan Mihailov, a declarat că oamenii de afaceri aşteaptă din partea guvernului informaţii concrete privind măsurile pentru dezvoltarea durabilă a Bulgariei şi pentru susţinerea creşterii economice.

"Acest lucru poate fi realizat printr-o politică activă în colaborare cu mediul de afaceri şi cu aliaţii strategici ai Bulgariei", a spus Mihailov.

El a adăugat că aşteptările pentru întâlnire sunt ridicate, deoarece aceasta continuă dialogul instituţional dintre AmCham şi guvern.