Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a recunoscut, vineri, după audierea la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, că a devenit inculpată în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, după ce anterior a avut calitatea de suspect, notează Agerpres.

„E un demers absolut normal pe care îl crede procurorul. E aceeași infracțiune. Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat cinci ore, au mai fost încă patru declarații de martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci vom vedea mai departe”, a răspuns jurnaliștilor Cristina Trăilă, la ieșirea din sediul DNA Iași.

„Au mai fost nişte declaraţii ale unor martori care au confirmat tot ce am spus eu, dar şi nişte documente depuse în cauză. Sunt lucruri suficiente în aflarea adevărului”, a declarat Cristina Trăilă.

Discuţiile dintre Cristina Trăilă şi procurorii DNA Iaşi au durat aproximativ 30 de minute.

Cristina Trăilă, audiată și în septembrie de DNA

Pe 16 septembrie, după audierea sa la DNA Iaşi, Cristina Trăilă a afirmat că dosarul omului de afaceri Fănel Bogos nu are legătură cu premierul Ilie Bolojan şi că în declaraţiile sale date în faţa procurorilor nu a menţionat numele lui Bolojan.

Ea a precizat că a fost solicitarea sa să dea declaraţii în faţa procurorilor.

„Acest dosar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan şi nici nu au fost aspecte despre acesta în declaraţia mea. Nu este niciun element penal în ceea ce îl priveşte pe Ilie Bolojan”, a precizat Cristina Trăilă.

Totodată, Trăilă a afirmat că acuzaţia privind „traficul de influenţă” nu este la adresa sa, ci se referă la fostul lider al PNL Vaslui Mihai Barbu.

„Influenţa nu este a mea, ci a lui Mihai Barbu, care este autorul. Eu sunt complice, încă nu am elucidat cum”, a adăugat Cristina Trăilă.

Procurorii DNA au dispus, la finalul lunii august, urmărirea penală faţă de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului la acel moment, pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În 26 august, Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea a afirmat atunci că este total nevinovată şi că nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăilă, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL.

Fosta deputată Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată la sediul DNA Iaşi în 25 august, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan.

Anchetatorii o acuză că „ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenţei asupra preşedintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcţie a directorului D.S.V.S.A. Vaslui” cu o persoană agreată de Bogos.

Noi audieri în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

În acelaşi dosar a fost audiat joi şi europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, în condiţiile în care potrivit unor surse numele său apare în mai multe interceptări existente la dosar. La ieşirea de la audiere, Rareş Bogdan a precizat că a avut un dialog civilizat.

Pe 9 octombrie premierul demis Ilie Bolojan s-a prezentat la sediul DNA Iaşi, unde a fost audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care în 23 septembrie 2025 a fost în audienţă în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Prim-ministrul demis Ilie Bolojan a ieşit din sediul DNA Iaşi după aproape două ore şi jumătate.

Nici Bolojan, şi nici avocatul său nu au făcut declaraţii şi nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor. În afară de omul de afaceri Fănel Bogos şi de Cristina Trăilă, în acest dosar au mai fost audiaţi la DNA şefii CJ Vaslui şi CJ Botoşani.

Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada martie - august 2025, Fănel Bogos ar fi promis şi i-ar fi dat unei persoane 200.000 de lei, în schimbul cărora aceasta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la oameni influenţi pentru a determina conducerea ANSVSA să-l înlocuiască pe şeful DSVSA Vaslui şi pentru a promova ilegal interesele financiare ale societăţii sale, în sensul primirii unor despăgubiri în valoare totală de aproximativ trei milioane de euro.