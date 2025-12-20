Cuba denunţă un număr „fără precedent” de refuzuri de vize din partea SUA pentru sportivii săi. „Un climat de incertitudine”

Cuba a denunţat vineri un număr ''fără precedent" de refuzuri de vize din partea ambasadei Statelor Unite pentru sportivi, arbitri şi responsabili sportivi de pe insulă în 2025, informează AFP.

''Vorbim despre 68 de cereri de viză fără răspunsuri pozitive'', a declarat Gisleydis Sosa, directoarea pentru relaţii internaţionale a Institutului cubanez pentru sport, într-un comunicat transmis AFP.

Ea a subliniat că acest număr "fără precedent" de refuzuri afectează sportivi de la "tenis de masă, baschet, fotbal, atletism, softball şi volei", precum şi arbitri şi "oficiali ai Comitetului Olimpic Cubanez".

"Acest lucru creează un climat de incertitudine şi insecuritate care împiedică pregătirea Cubei pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, un traseu care va include numeroase evenimente preliminare organizate în Statele Unite", a precizat Sosa.

Contactată de AFP, Ambasada SUA la Havana nu a răspuns imediat.

Federaţia cubaneză de baseball şi softball (FCBS) şi-a exprimat la începutul lunii decembrie îngrijorarea cu privire la participarea echipei cubaneze la cea de-a 6-a ediţie a Campionatului Mondial de baseball, care va avea loc în martie şi care are trei dintre cele patru locaţii de competiţie în Statele Unite.

"Sperăm că autorităţile americane vor garanta vizele necesare pentru a asigura participarea noastră la turneu, fără ca vreo problemă care nu are legătură cu competiţia sau care contravine principiilor sportului să interfereze cu acest proces", a subliniat FCBS într-un comunicat.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a intensificat presiunea asupra Cubei, pe care a repus-o pe lista americană a '"statelor care susţin terorismul".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













